Sterlin kritik haftada!

Salı günü duyurulacak işgücü piyasası verilerinde istihdam tarafında ivme kaybı ve ücret artış hızında yavaşlama bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerinin de düşüş göstermesi öngörülüyor. Bu tablo, para politikasında gevşeme beklentilerini güçlendirebilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı şu anda yaklaşık %65 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan siyasi cephedeki gelişmeler de sterlin üzerinde baskı oluşturuyor. Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine ilişkin belirsizliklerin artması durumunda para biriminde değer kaybı yaşanabileceği ifade ediliyor. Bahis piyasalarında Starmer'ın haziran sonuna kadar görevini bırakma ihtimali %70 seviyesinde değerlendiriliyor.

Döviz piyasasında euro/sterlin paritesi %0,1 gerileyerek 0,8687 seviyesine inerken, ING önümüzdeki aylarda paritenin 0,88 seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyor. Sterlin/dolar ise 1,3653 civarında yatay bir seyir izliyor.