CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Sterlin kritik haftada!

Sterlin kritik haftada!

İngiliz sterlini, hem ekonomik veriler hem de siyasi gelişmelerin gölgesinde yön arıyor. ING analisti Francesco Pesole, bu hafta açıklanacak makroekonomik göstergelerin, Bank of England’ın mart ayında faiz indirimi ihtimalini artırabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 13:45

Salı günü duyurulacak işgücü piyasası verilerinde istihdam tarafında ivme kaybı ve ücret artış hızında yavaşlama bekleniyor. Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerinin de düşüş göstermesi öngörülüyor. Bu tablo, para politikasında gevşeme beklentilerini güçlendirebilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı şu anda yaklaşık %65 olarak fiyatlanıyor.

Öte yandan siyasi cephedeki gelişmeler de sterlin üzerinde baskı oluşturuyor. Başbakan Keir Starmer'ın liderliğine ilişkin belirsizliklerin artması durumunda para biriminde değer kaybı yaşanabileceği ifade ediliyor. Bahis piyasalarında Starmer'ın haziran sonuna kadar görevini bırakma ihtimali %70 seviyesinde değerlendiriliyor.

Döviz piyasasında euro/sterlin paritesi %0,1 gerileyerek 0,8687 seviyesine inerken, ING önümüzdeki aylarda paritenin 0,88 seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyor. Sterlin/dolar ise 1,3653 civarında yatay bir seyir izliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi 13 Şubat 2026 15:31
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 13 Şubat 2026 15:14
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi 13 Şubat 2026 13:54
BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı 13 Şubat 2026 13:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Şubat 2026 13:37
BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor 13 Şubat 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Şubat 2026 13:17
Çin’de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor Çin'de konut fiyatları gerilemeye devam ediyor 13 Şubat 2026 10:33
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Şubat 2026 10:06
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 10:04
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor 13 Şubat 2026 10:03
Brent petrolün varili 67,04 dolar Brent petrolün varili 67,04 dolar 13 Şubat 2026 09:58
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.404,4700 Değişim 172,26 Son veri saati:
Düşük 14260,89 Yüksek 14433,15
Açılış
43,7142 Değişim 0,1052 Son veri saati:
Düşük 43,6291 Yüksek 43,7343
Açılış
51,9048 Değişim 0,1161 Son veri saati:
Düşük 51,8242 Yüksek 51,9403
Açılış
7.034,3370 Değişim 105,904 Son veri saati:
Düşük 6980,556 Yüksek 7086,46
Açılış
108,5460 Değişim 5,0969 Son veri saati:
Düşük 105,0236 Yüksek 110,1205
Açılış
BİST En Aktif Hisseler