Bitcoin yön arayışında: 68 bin dolar seviyesi kritik!

Bitcoin, hafta sonu yaşanan kısa süreli yükselişin ardından belirgin bir yön bulmakta güçlük çekiyor. Lider kripto para, üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatarak %2,6 değer kaybetti ve cumartesi günü test ettiği 71 bin dolarlık seviyeyi aşamadı. Bugün ise Bitcoin %0,15 düşüşle 68.766 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise %1,1 artışla 1.980,41 dolara yükseldi.

Bitcoin, ekim ayında ulaştığı yaklaşık 127 bin dolarlık zirveden bu yana %40'tan fazla değer kaybetmiş durumda. Kripto veri platformu CoinGecko'ya göre, bu süreçte tüm kripto piyasasının toplam değeri yaklaşık 2 trilyon dolar azaldı.

IG Australia analisti Tony Sycamore, Bitcoin'in 200 haftalık hareketli ortalama olan 58.239 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece toparlanma olasılığının devam ettiğini belirtti. Sycamore, söz konusu seviyenin iki hafta önce başarıyla korunduğunu hatırlatarak, olası bir yükselişte 73–75 bin dolar aralığının ilk önemli direnç noktası olacağını ifade etti.