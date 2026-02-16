CANLI BORSA
Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde!

Avrupa’da doğal gaz vadeli kontratları, hava tahminlerinde daha ılıman bir tablo çizilmesinin ardından son 5 haftanın en düşük seviyesine indi. Talebin zayıflayabileceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 11:58

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, son bir ayda hava koşullarındaki dalgalanmalar, küresel üretim aksamaları ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle sert iniş çıkışlar yaşadı. Piyasa duyarlılığı bu gelişmelerle hızla değişirken, hedge fonları ve diğer spekülatif yatırımcıların pozisyonlarında görülen ani yön değişimleri volatiliteyi daha da artırdı.

Enerji danışmanlık şirketi Inspired Plc, haftalık değerlendirmesinde kısa vadeli gaz kontratlarının depolama seviyeleri ve hava durumu faktörlerine karşı hassasiyetini koruyacağını vurguladı. Şirket, stoklardaki gerilemeye ilişkin kaygıların fiyatlarda olası düşüşleri sınırlayabileceğine dikkat çekti.

Avrupa Birliği genelinde depolama oranı yüzde 33,97'ye gerileyerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 2022'de başlattığı işgalden bu yana en düşük düzeye indi. Bölgenin en büyük pazarı olan Almanya'da doluluk oranı yüzde 23,95'e düşerken, Fransa'da yüzde 24,50, İtalya'da yüzde 51,12 ve Hollanda'da yüzde 15,57 olarak kaydedildi.Avrupa'nın referans doğal gaz piyasası olan Hollanda merkezli TTF'de mart vadeli kontratlar, gösterge fiyat niteliğini korurken yüzde 4,4 değer kaybederek megavat-saat başına 31,07 euro seviyesine geriledi.

