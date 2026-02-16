Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aralıkta daraldı

Eurostat verilerine göre, kasım ayında aylık bazda %0,3 artan üretim, aralıkta %1,4 azaldı. The Wall Street Journal anketine katılan ekonomistler ise %1,5'lik bir düşüş öngörüyordu.

Buna rağmen 2025 yılının tamamında Euro Bölgesi sanayi üretimi %1,5 artarak 2022'den bu yana ilk kez yıllık bazda genişleme gösterdi.

Aralık ayındaki zayıf performansta en büyük pay Almanya'ya ait oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomisinde üretim, özellikle otomotiv sektöründeki yavaşlamanın etkisiyle beklentilerin üzerinde geriledi. Almanya'nın resmi istatistik kurumu Destatis de ay başında bu düşüşe dikkat çekmişti.

Söz konusu gerileme, ihracat ağırlıklı Alman ekonomisinin artan küresel rekabet ve dalgalı ticaret koşullarına uyum sağlama sürecindeki kırılganlığı yansıtıyor. Bununla birlikte, kamu teşviklerinin 2026 boyunca sanayi sektöründe toparlanmayı desteklemesi bekleniyor. Sanayi talebinin öncü göstergelerinden biri olan fabrika siparişleri ise 2025'in son dört ayında yeniden artış eğilimine girdi.