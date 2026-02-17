Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu

Brent petrolün nisan vadeli kontratları yüzde 0,3 gerileyerek 68,45 dolara indi. Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri ise Türkiye saatiyle 05.00 itibarıyla yüzde 1,1 yükselişle 63,45 dolara çıktı. ABD'de pazartesi gününün tatil olması nedeniyle WTI kontratlarındaki fiyatlamalarda teknik hareketlerin etkili olduğu ifade edildi.

Asya tarafında ise Çin, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Singapur'daki resmi tatiller nedeniyle işlem hacimleri zayıf kaldı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Uluslararası basına göre ABD ve İranlı yetkililer, salı günü Cenevre'de İran'ın nükleer zenginleştirme programını ele almak üzere bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, sürece dolaylı şekilde katılacağını belirtirken ayrıntı paylaşmadı.

Söz konusu temaslar, ayın başında yapılan ancak somut ilerleme sağlanamayan görüşmelerin ardından gerçekleşecek. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderdiğine ve müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda uzun süreli bir askeri seçeneğin masada olduğuna yönelik haberler, jeopolitik risk algısını güçlendirdi.

Orta Doğu'da olası bir gerilimin arz kesintisine yol açabileceği ihtimali, petrol fiyatlarında risk priminin yükselmesine neden oldu.

GÜÇLÜ DOLAR VE VERİ GÜNDEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Petrol piyasası üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise doların değer kazanması oldu. Dolar endeksi, salı günü düşük işlem hacmi eşliğinde yüzde 0,2 artış kaydetti.

Bu hafta ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve özellikle ABD Merkez Bankası'nın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi verileri yatırımcıların radarında bulunuyor. Ayrıca Federal Reserve'in ocak ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması bekleniyor.

Gelecek veriler ve Fed'in para politikasına ilişkin mesajları, hem doların seyrini hem de küresel emtia fiyatlarının yönünü belirleyebilecek. Jeopolitik gelişmeler ile makroekonomik belirsizliklerin aynı anda etkili olduğu mevcut ortamda petrol piyasasında dalgalı seyrin devam etmesi öngörülüyor.