CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu

Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu

Petrol fiyatları, haftanın ikinci işlem gününde düşük hacimli işlemlerin etkisiyle dalgalı bir görünüm sergiledi. Küresel piyasalar, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılması planlanan ABD-İran temaslarına odaklanırken, güçlenen dolar ve bu hafta açıklanacak ABD verileri ham petrol üzerinde baskı yarattı.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 08:54

Brent petrolün nisan vadeli kontratları yüzde 0,3 gerileyerek 68,45 dolara indi. Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) vadeli işlemleri ise Türkiye saatiyle 05.00 itibarıyla yüzde 1,1 yükselişle 63,45 dolara çıktı. ABD'de pazartesi gününün tatil olması nedeniyle WTI kontratlarındaki fiyatlamalarda teknik hareketlerin etkili olduğu ifade edildi.

Asya tarafında ise Çin, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore ve Singapur'daki resmi tatiller nedeniyle işlem hacimleri zayıf kaldı.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ PİYASALARIN ODAĞINDA

Uluslararası basına göre ABD ve İranlı yetkililer, salı günü Cenevre'de İran'ın nükleer zenginleştirme programını ele almak üzere bir araya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, sürece dolaylı şekilde katılacağını belirtirken ayrıntı paylaşmadı.

Söz konusu temaslar, ayın başında yapılan ancak somut ilerleme sağlanamayan görüşmelerin ardından gerçekleşecek. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci bir uçak gemisi gönderdiğine ve müzakerelerin sonuçsuz kalması durumunda uzun süreli bir askeri seçeneğin masada olduğuna yönelik haberler, jeopolitik risk algısını güçlendirdi.

Orta Doğu'da olası bir gerilimin arz kesintisine yol açabileceği ihtimali, petrol fiyatlarında risk priminin yükselmesine neden oldu.

GÜÇLÜ DOLAR VE VERİ GÜNDEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Petrol piyasası üzerinde baskı oluşturan bir diğer unsur ise doların değer kazanması oldu. Dolar endeksi, salı günü düşük işlem hacmi eşliğinde yüzde 0,2 artış kaydetti.

Bu hafta ABD'de açıklanacak sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve özellikle ABD Merkez Bankası'nın enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) fiyat endeksi verileri yatırımcıların radarında bulunuyor. Ayrıca Federal Reserve'in ocak ayı toplantı tutanaklarının yayımlanması bekleniyor.

Gelecek veriler ve Fed'in para politikasına ilişkin mesajları, hem doların seyrini hem de küresel emtia fiyatlarının yönünü belirleyebilecek. Jeopolitik gelişmeler ile makroekonomik belirsizliklerin aynı anda etkili olduğu mevcut ortamda petrol piyasasında dalgalı seyrin devam etmesi öngörülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Piyasalar haftaya tatil havasında başladı Piyasalar haftaya tatil havasında başladı 16 Şubat 2026 09:10
Goldman Sachs’dan Çin için cari fazla tahmini Goldman Sachs'dan Çin için cari fazla tahmini 16 Şubat 2026 08:52
Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi 16 Şubat 2026 07:25
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 13 Şubat 2026 16:51
Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek? Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek? 13 Şubat 2026 16:44
ABD’de enflasyon ocak ayında arttı ABD'de enflasyon ocak ayında arttı 13 Şubat 2026 16:37
OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor 13 Şubat 2026 16:34
Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi 13 Şubat 2026 15:31
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 13 Şubat 2026 15:14
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi 13 Şubat 2026 13:54
BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı 13 Şubat 2026 13:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Şubat 2026 13:37
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.339,3000 Değişim 225,17 Son veri saati:
Düşük 14207,98 Yüksek 14433,15
Açılış
43,7303 Değişim 0,0561 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7299
Açılış
51,8402 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 51,7865 Yüksek 51,8613
Açılış
6.867,2220 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
103,9229 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler