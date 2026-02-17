Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir

Enflasyonun ise birçok ekonomide hedef seviyelere yaklaşacağını kaydeden Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, bu eğilimin tarifelerden ve idari fiyat ayarlamalarından kaynaklanan baskıların azalması ile ücret ve kira artış hızındaki yavaşlamadan besleneceğini dile getirdi.

Banka, Federal Reserve'in, Başkan Jerome Powell'ın görev süresi boyunca politika faizini büyük ölçüde sabit tutmasını; ancak haziran ve eylül aylarında 25'er baz puanlık iki indirim gerçekleştirmesini bekliyor. Söz konusu adımların, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh liderliğindeki bir komite tarafından atılabileceği öngörülüyor.

Ayrıca Goldman Sachs, teknoloji sektöründe son dönemde istihdamda belirgin bir gerileme yaşandığına dikkat çekerken, yapay zekâ kaynaklı geniş çaplı bir "istihdam çöküşü" senaryosunu ise olası görmediğini vurguladı.