CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir

Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, küresel ekonominin piyasa tahminlerinin üzerinde bir performans gösterebileceğini ifade etti. Hatzius yayımladığı değerlendirme notunda, gümrük tarifelerinin etkisinin hafiflemesi, mali teşvikler ve finansal koşullardaki gevşemenin büyümeye destek sağlayacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 08:56

Enflasyonun ise birçok ekonomide hedef seviyelere yaklaşacağını kaydeden Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, bu eğilimin tarifelerden ve idari fiyat ayarlamalarından kaynaklanan baskıların azalması ile ücret ve kira artış hızındaki yavaşlamadan besleneceğini dile getirdi.

Banka, Federal Reserve'in, Başkan Jerome Powell'ın görev süresi boyunca politika faizini büyük ölçüde sabit tutmasını; ancak haziran ve eylül aylarında 25'er baz puanlık iki indirim gerçekleştirmesini bekliyor. Söz konusu adımların, Fed başkanlığı için adı geçen Kevin Warsh liderliğindeki bir komite tarafından atılabileceği öngörülüyor.

Ayrıca Goldman Sachs, teknoloji sektöründe son dönemde istihdamda belirgin bir gerileme yaşandığına dikkat çekerken, yapay zekâ kaynaklı geniş çaplı bir "istihdam çöküşü" senaryosunu ise olası görmediğini vurguladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’dan Çin için cari fazla tahmini Goldman Sachs'dan Çin için cari fazla tahmini 16 Şubat 2026 08:52
Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi 16 Şubat 2026 07:25
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 13 Şubat 2026 16:51
Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek? Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek? 13 Şubat 2026 16:44
ABD’de enflasyon ocak ayında arttı ABD'de enflasyon ocak ayında arttı 13 Şubat 2026 16:37
OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor 13 Şubat 2026 16:34
Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi 13 Şubat 2026 15:31
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 13 Şubat 2026 15:14
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi 13 Şubat 2026 13:54
BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı 13 Şubat 2026 13:51
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 13 Şubat 2026 13:37
BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor BM mali krizle karşı karşıya: ABD borçları risk yaratıyor 13 Şubat 2026 13:34
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.339,3000 Değişim 225,17 Son veri saati:
Düşük 14207,98 Yüksek 14433,15
Açılış
43,7306 Değişim 0,0561 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7299
Açılış
51,847 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 51,7865 Yüksek 51,8613
Açılış
6.862,3490 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
103,9647 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler