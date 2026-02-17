Bakır fiyatları geriledi

CANLI BORSA
Bakır fiyatları, güçlü seyreden ABD doları ve Asya piyasalarındaki zayıf işlem hacminin baskısıyla geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 08:50

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre bakırın ton fiyatı yüzde 0,7 düşerek 12.758,50 dolara indi. Bu geri çekilmede doların değer kazanması ve stoklardaki artış belirleyici rol oynadı.

LME depolarındaki bakır stokları 7.975 ton artarak 211.850 tona yükseldi ve kayda değer bir artış gösterdi. Küresel bakır stokları ise Çin'den gelen talebin zayıf kalması ve ABD'nin stok yapma eğilimi nedeniyle 1 milyon metrik tonun üzerine çıktı.

Öte yandan, madencilik şirketi BHP Group'un açıkladığı yarı yıl finansal sonuçlarında bakırın, ilk kez demir cevherini geride bırakarak şirket kârlılığında başlıca unsur haline gelmesi dikkat çekti.

Diğer baz metallerde ise karışık bir görünüm hakimdi. Çinko fiyatları yüzde 0,74 gerileyerek 3.265,50 dolara düşüp bir haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü. Alüminyum yüzde 0,5 kayıpla 3.038 dolara inerek üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybetti. Kurşun yüzde 0,15 düşüşle 1.955 dolara gerilerken, kalay yüzde 1,5 artışla 46.365 dolara yükseldi. Nikel ise yüzde 0,12 azalışla 17.095 dolar/ton seviyesine indi.

