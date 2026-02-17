VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,3 düşüşle 15.935,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,72 artarak 15.988,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,1 azalarak 15.978,00 puana geriledi.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 15.935,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.800 ve 15.700 puanın destek, 16.000 ve 16.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

