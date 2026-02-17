Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, rublenin hem ihracat hem de ithalat işlemlerindeki ağırlığının tarihi seviyelere çıktı. Buna göre 2025'te mal ve hizmet ihracat gelirlerinin yüzde 53,7'si ruble cinsinden elde edildi. Bu oran bir önceki yıl yüzde 41,5 düzeyindeydi.

Ruble, Rusya'nın tüm kıtalarla gerçekleştirdiği ticarette yaygın şekilde kullanılan para birimi haline geldi. En dikkat çekici artış Karayipler bölgesinde görüldü. Bu bölgeyle yapılan ticarette ruble kullanım oranı 43,4 puan yükselerek yüzde 97,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Afrika ülkeleri de Rus ürünleri için ödemelerini giderek daha fazla ruble üzerinden yapıyor. Bu kıtayla ticarette rublenin payı 34,7 puan artışla yüzde 88,3'e çıktı.

Bölgelere göre Rusya'nın ihracatında ruble kullanım oranındaki artış şöyle gerçekleşti:

Okyanusya: 22,4 puan artışla yüzde 82,5

Amerika: 20,3 puan artışla yüzde 50,3

Asya: 13,4 puan artışla yüzde 51,2

Avrupa: 3,6 puan artışla yüzde 64

Rublenin payı ithalat tarafında da ilk kez yüzde 50 eşiğini aştı. En güçlü yükseliş yine Karayip ülkelerinden yapılan ithalatta görüldü. Bu bölgeden yapılan alımlarda ruble kullanım oranı 48,4 puan artarak yüzde 79,1 ile tarihi zirveye çıktı.