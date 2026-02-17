CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı

Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı

Rusya’nın dış ticaretinde 2025 yılında kritik bir eşik aşıldı. Ruble, ülkenin dış ticaret işlemlerinde ilk kez yüzde 50’nin üzerinde paya ulaştı.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 09:06

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, rublenin hem ihracat hem de ithalat işlemlerindeki ağırlığının tarihi seviyelere çıktı. Buna göre 2025'te mal ve hizmet ihracat gelirlerinin yüzde 53,7'si ruble cinsinden elde edildi. Bu oran bir önceki yıl yüzde 41,5 düzeyindeydi.

Ruble, Rusya'nın tüm kıtalarla gerçekleştirdiği ticarette yaygın şekilde kullanılan para birimi haline geldi. En dikkat çekici artış Karayipler bölgesinde görüldü. Bu bölgeyle yapılan ticarette ruble kullanım oranı 43,4 puan yükselerek yüzde 97,6 ile rekor seviyeye ulaştı.

Afrika ülkeleri de Rus ürünleri için ödemelerini giderek daha fazla ruble üzerinden yapıyor. Bu kıtayla ticarette rublenin payı 34,7 puan artışla yüzde 88,3'e çıktı.

Bölgelere göre Rusya'nın ihracatında ruble kullanım oranındaki artış şöyle gerçekleşti:

  • Okyanusya: 22,4 puan artışla yüzde 82,5
  • Amerika: 20,3 puan artışla yüzde 50,3
  • Asya: 13,4 puan artışla yüzde 51,2
  • Avrupa: 3,6 puan artışla yüzde 64

Rublenin payı ithalat tarafında da ilk kez yüzde 50 eşiğini aştı. En güçlü yükseliş yine Karayip ülkelerinden yapılan ithalatta görüldü. Bu bölgeden yapılan alımlarda ruble kullanım oranı 48,4 puan artarak yüzde 79,1 ile tarihi zirveye çıktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor 16 Şubat 2026 09:19
Piyasalar haftaya tatil havasında başladı Piyasalar haftaya tatil havasında başladı 16 Şubat 2026 09:10
Goldman Sachs’dan Çin için cari fazla tahmini Goldman Sachs'dan Çin için cari fazla tahmini 16 Şubat 2026 08:52
Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi 16 Şubat 2026 07:25
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 13 Şubat 2026 16:51
Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek? Rusya Merkez Bankası ilave faiz indirimine mi gidecek? 13 Şubat 2026 16:44
ABD’de enflasyon ocak ayında arttı ABD'de enflasyon ocak ayında arttı 13 Şubat 2026 16:37
OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor OPEC+ üyeleri nisan ayında üretim artışı istiyor 13 Şubat 2026 16:34
Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi Avro Bölgesi 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi 13 Şubat 2026 15:31
Avro Bölgesi 2025’in son çeyreğinde büyüdü Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde büyüdü 13 Şubat 2026 15:14
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi Rusya Merkez Bankası’ndan faiz indirimi 13 Şubat 2026 13:54
BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı BofA: Yatırımcılar dolar ve ABD hisselerinden uluslararası piyasalara kaydı 13 Şubat 2026 13:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.339,3000 Değişim 225,17 Son veri saati:
Düşük 14207,98 Yüksek 14433,15
Açılış
43,7458 Değişim 0,0561 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7299
Açılış
51,857 Değişim 0,0748 Son veri saati:
Düşük 51,7865 Yüksek 51,8613
Açılış
6.871,8570 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
104,0659 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler