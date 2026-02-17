CANLI BORSA
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 10:04

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 yükselişle 14.339,30 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,24 puan ve yüzde 0,18 azalışla 14.314,06 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi de yüzde 0,27 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,33 ile bilişim, en çok gerileyen yüzde 0,66 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de yapılacak nükleer müzakereler öncesinde İran'a "daha makul olması" çağrısı yaparken, "Anlaşma yapmamanın sonuçlarını görmek istemediklerini düşünüyorum, bence anlaşma yapmak istiyorlar." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve Zew endeksleri ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.450 ve 14.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

