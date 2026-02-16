Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi

Japonya ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde önceki üç aya göre yüzde 0,1 büyüdü. Bu artış, üçüncü çeyrekteki yüzde 0,7'lik daralmanın ardından toparlanmaya işaret etse de, ekonomistlerin yüzde 0,4'lük beklentisinin gerisinde kaldı. Teknik resesyon, art arda iki çeyrek ekonomik daralma olarak tanımlanıyor.

Japonya Merkez Bankası, Ocak ayında Mart 2026'ta sona erecek mali yıl için büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde 0,9'a yükseltti ve 2026 mali yılı için beklentisini de yüzde 0,7'den yüzde 1'e çıkardı.

Yıllıklandırılmış bazda üretim yüzde 0,2 artarken, piyasa beklentisi olan yüzde 1,6'nın altında kaldı. Önceki çeyrekte ekonomi yüzde 2,3 daralmıştı. Bir yıl öncesiyle kıyaslandığında dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,1 olarak gerçekleşti; bu, üçüncü çeyrekteki yüzde 0,6'lık artışın gerisinde kaldı.

Veriler, Japonya'nın ikinci büyük ticaret ortağı ABD ile 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü çerçevesinde yürüttüğü müzakerelerin sürdüğü bir dönemde açıklandı.