Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısının bir miktar azalmasına karşın, Japonya'da büyüme verilerinin tahminlerden düşük gelmesi ekonomik aktiviyeye ilişkin bir süredir geride duran soru işaretlerini ön plana taşıdı.

Bölgede Çin ve Güney Kore'de endeksler Ay Yeni Yılı dolayısıyla kapalı olurken, açık olan Japonya ve Hong Kong borsalarında düşük işlem hacmi öne çıkıyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da 2025 yılı 4. çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 1,6 artması yönündeydi. Zayıf ekonomik verilerin başlıca nedenleri arasında düşük işletme harcamaları, durgun ihracat ve özel tüketim yer alıyor.

Analistler, ülkede beklentilerin altında gelen büyüme verisinin ardından küresel büyümeye ilişkin iyimserliğin sorgulanabileceğini söyledi.

Kötü gelen veriler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarını öteleyebileceğine ilişkin öngörüleri öne çıkarırken, verilerin Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin agresif mali teşviklerini desteklemesi ise Japonya borsasına pozitif yansıdı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 56.818 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 26.723 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 82.709 puan seviyesinde bulunuyor.