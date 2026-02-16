CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya'da bazı borsalarda tatil sebebiyle işlem yapılmazken, açık olan piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyrettiği görülüyor.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 09:59

ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısının bir miktar azalmasına karşın, Japonya'da büyüme verilerinin tahminlerden düşük gelmesi ekonomik aktiviyeye ilişkin bir süredir geride duran soru işaretlerini ön plana taşıdı.

Bölgede Çin ve Güney Kore'de endeksler Ay Yeni Yılı dolayısıyla kapalı olurken, açık olan Japonya ve Hong Kong borsalarında düşük işlem hacmi öne çıkıyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'da 2025 yılı 4. çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Beklentiler, GSYH'nin yüzde 1,6 artması yönündeydi. Zayıf ekonomik verilerin başlıca nedenleri arasında düşük işletme harcamaları, durgun ihracat ve özel tüketim yer alıyor.

Analistler, ülkede beklentilerin altında gelen büyüme verisinin ardından küresel büyümeye ilişkin iyimserliğin sorgulanabileceğini söyledi.

Kötü gelen veriler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımlarını öteleyebileceğine ilişkin öngörüleri öne çıkarırken, verilerin Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin agresif mali teşviklerini desteklemesi ise Japonya borsasına pozitif yansıdı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 56.818 puandan kapanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise önceki kapanışına göre yüzde 0,5 artışla 26.723 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 82.709 puan seviyesinde bulunuyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Şubat 2026 10:06
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 10:04
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor 13 Şubat 2026 10:03
Brent petrolün varili 67,04 dolar Brent petrolün varili 67,04 dolar 13 Şubat 2026 09:58
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 09:34
Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı 13 Şubat 2026 09:33
IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek 13 Şubat 2026 09:13
ABD ve Tayvan karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı ABD ve Tayvan karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı 13 Şubat 2026 08:45
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 12 Şubat 2026 17:01
Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor 12 Şubat 2026 16:57
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Şubat 2026 16:43
Rus petrolünün Doğu Avrupa’ya transit geçişi durduruldu Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu 12 Şubat 2026 16:07
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.180,6900 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14180,69 Yüksek 14180,69
Açılış
43,7258 Değişim 0,1052 Son veri saati:
Düşük 43,6291 Yüksek 43,7343
Açılış
51,9502 Değişim 0,1161 Son veri saati:
Düşük 51,8242 Yüksek 51,9403
Açılış
7.032,9630 Değişim 105,904 Son veri saati:
Düşük 6980,556 Yüksek 7086,46
Açılış
108,0142 Değişim 5,0969 Son veri saati:
Düşük 105,0236 Yüksek 110,1205
Açılış
BİST En Aktif Hisseler