CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de konut fiyatları belli oldu

İngiltere'de konut fiyatları belli oldu

İngiltere’de emlak satıcıları, Şubat ayında yüksek konut stoğunun alıcıların pazarlık gücünü güçlendirmesi nedeniyle fiyatları artırmaktan kaçındı.

Oluşturma Tarihi 16 Şubat 2026 09:21

Emlak platformu Rightmove'un verilerine göre, satışa çıkarılan ortalama bir evin fiyatı Ocak ayına göre değişmeyerek 368.019 sterlin (yaklaşık 501.000 dolar) seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, Ocak ayında bütçe sonrası oluşan iyimserlikle fiyatlarda görülen yüzde 2,8'lik yükselişin ardından geldi.

Rightmove, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Kasım ayındaki bütçe açıklamasının ardından konut piyasasında yaşanan geçici rahatlamanın yerini, piyasadaki temel dengelere bıraktığını belirtti. Yeni satıcılar, 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşan konut stokları nedeniyle yoğun bir rekabetle karşılaşırken, alıcılar da geçen yıla göre daha temkinli hareket ediyor.

Rightmove yetkilisi Colleen Babcock, "Satıcılar, piyasadaki yüksek rekabet ve fiyat hassasiyetini göz önünde bulundurarak fiyatları artırmak yerine Ocak ayındaki kazanımlarını koruyarak daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsedi" dedi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla piyasa aktivitesi düşük seyretse de, 2024 ile karşılaştırıldığında konut piyasası daha güçlü bir görünüm sunuyor. Rightmove verilerine göre, gerçekleşen satışlar iki yıl öncesine göre yüzde 9 daha yüksek. Ortalama satış fiyatları ise Aralık ayına kıyasla yüzde 2,8 artış göstererek 2020'den bu yana yılın en güçlü başlangıcına işaret etti.

Raporda ayrıca, ücretlerin son üç yıldır konut fiyatlarından daha hızlı yükseldiği ve borçlanma maliyetlerinin gerilediği vurgulandı. Ortalama iki yıl sabit faizli mortgage oranları, geçen yılki yüzde 4,96 seviyesinden yüzde 4,28'e düştü; bu da yeni alıcılar için aylık yaklaşık 100 sterlinlik tasarruf anlamına geliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor Rusya Merkez Bankası faiz indirimine ara vermeye hazırlanıyor 13 Şubat 2026 10:03
Brent petrolün varili 67,04 dolar Brent petrolün varili 67,04 dolar 13 Şubat 2026 09:58
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Şubat 2026 09:34
Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı Bitcoin’deki düşüş El Salvador tahvillerini baskıladı 13 Şubat 2026 09:33
IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek IMF: Almanya’daki borç freni reformu toparlanmayı destekleyecek 13 Şubat 2026 09:13
ABD ve Tayvan karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı ABD ve Tayvan karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı 13 Şubat 2026 08:45
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 12 Şubat 2026 17:01
Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor Morgan Stanley: İngiltere’de faiz indirimi beklentisi güçleniyor 12 Şubat 2026 16:57
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 12 Şubat 2026 16:43
Rus petrolünün Doğu Avrupa’ya transit geçişi durduruldu Rus petrolünün Doğu Avrupa'ya transit geçişi durduruldu 12 Şubat 2026 16:07
Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak Rusya, Küba’ya petrol sevkiyatı yapacak 12 Şubat 2026 15:56
Rusya’da ekonomik toparlanma 2027’ye sarkacak Rusya'da ekonomik toparlanma 2027'ye sarkacak 12 Şubat 2026 15:28
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.180,6900 Değişim 211,66 Son veri saati:
Düşük 14109,21 Yüksek 14320,87
Açılış
43,7327 Değişim 0,1052 Son veri saati:
Düşük 43,6291 Yüksek 43,7343
Açılış
51,9583 Değişim 0,1091 Son veri saati:
Düşük 51,8242 Yüksek 51,9333
Açılış
7.014,2380 Değişim 105,904 Son veri saati:
Düşük 6980,556 Yüksek 7086,46
Açılış
106,8270 Değişim 5,0969 Son veri saati:
Düşük 105,0236 Yüksek 110,1205
Açılış
BİST En Aktif Hisseler