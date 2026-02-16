İngiltere'de konut fiyatları belli oldu

Emlak platformu Rightmove'un verilerine göre, satışa çıkarılan ortalama bir evin fiyatı Ocak ayına göre değişmeyerek 368.019 sterlin (yaklaşık 501.000 dolar) seviyesinde sabit kaldı. Bu durum, Ocak ayında bütçe sonrası oluşan iyimserlikle fiyatlarda görülen yüzde 2,8'lik yükselişin ardından geldi.

Rightmove, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Kasım ayındaki bütçe açıklamasının ardından konut piyasasında yaşanan geçici rahatlamanın yerini, piyasadaki temel dengelere bıraktığını belirtti. Yeni satıcılar, 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşan konut stokları nedeniyle yoğun bir rekabetle karşılaşırken, alıcılar da geçen yıla göre daha temkinli hareket ediyor.

Rightmove yetkilisi Colleen Babcock, "Satıcılar, piyasadaki yüksek rekabet ve fiyat hassasiyetini göz önünde bulundurarak fiyatları artırmak yerine Ocak ayındaki kazanımlarını koruyarak daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsedi" dedi.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla piyasa aktivitesi düşük seyretse de, 2024 ile karşılaştırıldığında konut piyasası daha güçlü bir görünüm sunuyor. Rightmove verilerine göre, gerçekleşen satışlar iki yıl öncesine göre yüzde 9 daha yüksek. Ortalama satış fiyatları ise Aralık ayına kıyasla yüzde 2,8 artış göstererek 2020'den bu yana yılın en güçlü başlangıcına işaret etti.

Raporda ayrıca, ücretlerin son üç yıldır konut fiyatlarından daha hızlı yükseldiği ve borçlanma maliyetlerinin gerilediği vurgulandı. Ortalama iki yıl sabit faizli mortgage oranları, geçen yılki yüzde 4,96 seviyesinden yüzde 4,28'e düştü; bu da yeni alıcılar için aylık yaklaşık 100 sterlinlik tasarruf anlamına geliyor.