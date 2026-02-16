Goldman Sachs’dan Çin için cari fazla tahmini

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) tarafından açıklanan öncü verilere göre, Çin yılın son çeyreğinde 242 milyar dolar cari fazla verdi; bu tutar GSYH'nin %4,4'üne denk geliyor. Aynı dönemde mal ve hizmet ticaretini kapsayan göstergeler rekor seviyeye ulaştı.

Banka ekonomistleri, 2026'da mal ticareti fazlasının genişlemesi ve hizmet ticareti açığının daralmasıyla cari fazlanın artmasını bekliyor. Sermaye ve finans hesaplarında ise doğrudan yabancı yatırımların giriş ve çıkışlarının geçen yıla benzer seyredeceği, portföy yatırımı çıkışlarının ise azalacağı öngörülüyor.

SAFE verileri, dördüncü çeyrekte hizmet ticareti açığının önceki üç aya göre azaldığını ve güçlü ihracatın mal ticareti fazlasını artırdığını gösteriyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise geçen yıl Çin'in cari fazlasını GSYH'nin %3,3'ü olarak tahmin etmiş ve dış dengesizliklerin kısmen yuanın reel değer kaybıyla ilişkili olduğuna dikkat çekmişti.