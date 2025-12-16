Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde!

Petrol fiyatları, Ukrayna'daki savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma umudunun artması ve Çin'den gelen karışık ekonomik verilerin etkisiyle Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD ham petrolü (WTI), tatil dönemi öncesinde düşük işlem hacmiyle varil başına 57 doların altına gerilerken, hisse senetlerindeki dalgalanmanın da etkisiyle düşüşünü sürdürdü.

ABD'li yetkililer, Kiev'e daha güçlü güvenlik güvenceleri sunarak bir barış anlaşması için yeni adımlar attı. Bu tür bir anlaşma, Rus petrol akışına yönelik mevcut kısıtlamaların gevşemesine neden olabilir ve arz fazlası olan piyasada kesinti riskini azaltabilir.

Bu gelişmeler, Çin'in ekonomik görünümüne dair zayıf sinyallerle birlikte petrol fiyatlarındaki düşüş baskısını artırdı.

Petrol piyasasının 2024 ve 2025'te arz fazlası vermesi beklenirken, bu durumun yıl sonunda petrolün değer kaybıyla kapanmasına yol açabileceği belirtiliyor. Orta Doğu petrol piyasalarında da arz fazlası sinyalleri gözleniyor.

CIBC Private Wealth Group'tan enerji yatırımcısı Rebecca Babin, olası bir ateşkesin Rus petrolünün hemen piyasaya dönmesini sağlamasa da, gelecekteki arz kesintisi risklerini büyük ölçüde azaltacağını söyledi.