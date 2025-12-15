Borsa güne yükselişle başladı

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 11.349,23 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 11.311,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,92 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.349,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,07 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,38 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına dair belirsizliklerle, haftaya negatif başladı. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif ayrışarak güne yükselişle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

