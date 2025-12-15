CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekim ayında önceki aya göre yüzde 0,8 artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2025 15:19

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekimde önceki aya göre yüzde 0,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1,9 artacağı yönündeydi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,9 arttı.

Ekimde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4 ile İrlanda'da, yüzde 3,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde 3,1 ile Hırvatistan'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 6,5 ile İsveç'te, yüzde 3,4 ile Belçika'da ve yüzde 3,2 ile Danimarka'da oldu.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 8,7 ile İrlanda ve Letonya'da, yüzde 6,9 ile Yunanistan'da, yüzde 5,7 ile İsveç'te ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 3,7 ile Slovakya ve yüzde 2,6 ile Macaristan'da gerçekleşti.

İlginizi Çekebilir
Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerinde temkinli adımlar atacak Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerinde temkinli adımlar atacak 12 Aralık 2025 13:47
Almanya’da şirket iflasları 11 yılın zirvesinde! Almanya'da şirket iflasları 11 yılın zirvesinde! 12 Aralık 2025 13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Aralık 2025 13:18
Almanya’da yıllık enflasyon kasımda değişmedi Almanya'da yıllık enflasyon kasımda değişmedi 12 Aralık 2025 12:47
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 12 Aralık 2025 11:49
İngiltere ekonomisi ekimde daraldı İngiltere ekonomisi ekimde daraldı 12 Aralık 2025 11:35
Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları arttı Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları arttı 12 Aralık 2025 11:33
Çin’in hububat üretimi arttı Çin'in hububat üretimi arttı 12 Aralık 2025 11:28
Brent petrolün varili 61,58 dolar Brent petrolün varili 61,58 dolar 12 Aralık 2025 10:29
Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı! Dondurulmuş varlıklara karşı hukuki adım atılacak Rusya Merkez Bankası'ndan AB’ye uyarı! Dondurulmuş varlıklara karşı hukuki adım atılacak 12 Aralık 2025 10:15
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Aralık 2025 10:07
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 12 Aralık 2025 10:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler