Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları arttı

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, dünyada ocak-kasım döneminde ve kasımda satılan elektrikli araçlara ilişkin verilerini yayımladı.

Buna göre, geçen ay dünyada elektrikli araç satışları yıllık yüzde 6 artışla 2 milyon oldu. Satışlar, aylık bazda ise yüzde 4 yükseldi. Ocak-kasım döneminde satılan elektrikli araç sayısı ise 18,5 milyona ulaştı. Bu dönemdeki satışlar, yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi.

Elektrikli araç satışlarının 11,6 milyonu Çin'de gerçekleşti. Ülkedeki satışlar yıllık bazda yüzde 19 artarken, kasımdaki satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 büyüdü. Satışlardaki artışa rağmen, Çin'deki büyüme yavaşlama eğilimi göstermeye devam etti.

Avrupa pazarında elektrikli araç satışları kasımda yıllık bazda yüzde 36 büyürken, ocak-kasım dönemindeki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 3,8 milyon oldu.

Elektrikli araç teşviklerinin azaltıldığı Fransa'da satışlar bu yıl ilk kez kasımda büyüme gösterdi. İtalya ve İngiltere'de satışlardaki olumlu seyir devam etti. Kuzey Amerika'da ise satışlar ocak-kasım döneminde yüzde 1 düşüşle 1,7 milyona geriledi.

ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin sona ermesi satışları etkilerken, yeni kurallar kapsamında araçlara yönelik düşürülen verimlilik standartlarının içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçiş baskısını azaltacağı ve ülkede elektrifikasyona geçişi yavaşlatacağı öngörülüyor.

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa yeni teşvikler ve artan modellerle büyümeye liderlik etti. Genel olarak elektrikli araç talebi dirençli kalmayı sürdürdü." ifadesini kullandı.