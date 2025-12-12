Brent petrolün varili 61,58 dolar

CANLI BORSA
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,58 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 10:29

Dün 62,53 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,35 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 61,58 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD'nin daha fazla Venezuela petrol tankerine el koymaya hazırlandığına ilişkin haber akışının piyasalarda oluşturduğu arz endişeleri etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan ülkesine geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini sona erdirmek için Karayipler'de düzenledikleri saldırılara ilaveten "yakında karadan da saldırılara başlayacakları" söylemini yineledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Venezuela açıklarında daha önce el koydukları petrol tankerine, "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımlara ilişkin iyimserlik ise fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupalı müttefikleriyle barış planı üzerinde çalıştıklarını ve söz konusu planı kısa sürede ABD tarafına sunmak istediklerini bildirdi.

Trump ise, hafta sonu yapılacak, Avrupalı ve Ukraynalı müzakerecileri bir araya getirecek görüşmelere ABD olarak katılıp katılmayacakları ile ilgili bir soruyu cevaplarken, bu konuyu halen değerlendirdikleri mesajını verdi.

Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının, Batılı ülkelerin yaptırımlarına tabi olan Rus petrolünün küresel arzını artırması bekleniyor.

Ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel petrol talep artışı beklentisini yukarı yönlü revize etmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretiminin kasımda gerilemesi, piyasalarda arz-talep dengesinin sıkılaşacağı algısını güçlendirerek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 64,27 dolar direnç, 61,47 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

