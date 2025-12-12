Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerinde temkinli adımlar atacak

Deutsche Bank Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 38'e çekmesinin kendi beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Banka, 2024 yılı boyunca TCMB'nin ihtiyatlı faiz indirim sürecini sürdüreceğini öngörüyor. Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay, TCMB'nin tahminlerinden biraz daha güçlü bir indirim yapmasına rağmen, açıklamalarında dengeli ve temkinli bir ton benimsediğini vurguladı.

Deutsche Bank, 2024 yılı boyunca her toplantıda 100 baz puanlık kademeli indirimlerle 2026 sonunda politika faizinin yüzde 30'a gerilemesini bekliyor. Aynı dönemde enflasyonun ise yüzde 24 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Banka, indirimlerin hızının; enflasyonun seyri, gelir politikalarının beklentilere etkisi ve kamu tarafından yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalara bağlı olacağını belirtti.

Deutsche Bank, jeopolitik gelişmelerin ve düşük enerji maliyetlerinin dezenflasyonu destekleyerek faiz indirimine alan açabileceğini, buna karşılık içerideki ekonomik-güven sorunlarının ya da inatçı enflasyonun daha yavaş bir indirim sürecini zorunlu kılabileceğini ifade etti.

2026 sonrası döneme ilişkin olarak ise, enflasyon belirsizliği devam etse de, 2027 sonunda politika faizinin yüzde 25 civarında dengeleneceği öngörüsünde bulunuldu.