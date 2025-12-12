CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerinde temkinli adımlar atacak

Deutsche Bank: TCMB faiz indirimlerinde temkinli adımlar atacak

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde, TCMB'nin önümüzdeki dönemde ihtiyatlı bir faiz indirim sürecini sürdüreceğini öngördü. Banka, politika adımlarında temkinli ve kademeli bir yaklaşımın devam edeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 13:47

Deutsche Bank Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı toplantısında politika faizini yüzde 38'e çekmesinin kendi beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Banka, 2024 yılı boyunca TCMB'nin ihtiyatlı faiz indirim sürecini sürdüreceğini öngörüyor. Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay, TCMB'nin tahminlerinden biraz daha güçlü bir indirim yapmasına rağmen, açıklamalarında dengeli ve temkinli bir ton benimsediğini vurguladı.

Deutsche Bank, 2024 yılı boyunca her toplantıda 100 baz puanlık kademeli indirimlerle 2026 sonunda politika faizinin yüzde 30'a gerilemesini bekliyor. Aynı dönemde enflasyonun ise yüzde 24 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Banka, indirimlerin hızının; enflasyonun seyri, gelir politikalarının beklentilere etkisi ve kamu tarafından yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalara bağlı olacağını belirtti.

Deutsche Bank, jeopolitik gelişmelerin ve düşük enerji maliyetlerinin dezenflasyonu destekleyerek faiz indirimine alan açabileceğini, buna karşılık içerideki ekonomik-güven sorunlarının ya da inatçı enflasyonun daha yavaş bir indirim sürecini zorunlu kılabileceğini ifade etti.

2026 sonrası döneme ilişkin olarak ise, enflasyon belirsizliği devam etse de, 2027 sonunda politika faizinin yüzde 25 civarında dengeleneceği öngörüsünde bulunuldu.

İlginizi Çekebilir
Çin’den ’ekonomide dış kaynaklı zorluklara karşı iç talebi güçlendirme’ mesajı Çin'den 'ekonomide dış kaynaklı zorluklara karşı iç talebi güçlendirme' mesajı 11 Aralık 2025 16:26
OPEC’in ham petrol üretimi kasımda azaldı OPEC'in ham petrol üretimi kasımda azaldı 11 Aralık 2025 16:10
Almanya’da nüfusun 2070’te 75 milyona dayanması bekleniyor Almanya'da nüfusun 2070'te 75 milyona dayanması bekleniyor 11 Aralık 2025 16:06
Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü 11 Aralık 2025 15:06
İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 11 Aralık 2025 13:57
Küresel petrol talebinde artış bekleniyor Küresel petrol talebinde artış bekleniyor 11 Aralık 2025 13:50
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Aralık 2025 13:38
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 11 Aralık 2025 12:26
Düşen depolama maliyetleri güneş enerjisini ’her an’ kullanılabilir hale getiriyor Düşen depolama maliyetleri güneş enerjisini 'her an' kullanılabilir hale getiriyor 11 Aralık 2025 12:05
Borsada milyoner yatırımcı sayısı 55 binden fazla arttı Borsada milyoner yatırımcı sayısı 55 binden fazla arttı 11 Aralık 2025 11:54
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 11 Aralık 2025 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Aralık 2025 10:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler