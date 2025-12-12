Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 11.279,65 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,99 puan ve yüzde 0,41 artışla 11.279,65 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 59,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,68 ile orman kağıt basım, en çok düşen ise yüzde 6,11 ile madencilik oldu.

Yurt içinde açıklanan makro ekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye geriledi.

Ödemeler Dengesi verilerine göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı ekimde 457 milyon dolar olurken, yıllıklandırılmış verilere göre, ekim ayında cari açık yaklaşık 22 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistler cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngörürken, 2025 yılında 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etmişti.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

