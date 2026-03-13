ABD 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,7 büyüdü

CANLI BORSA
ABD ekonomisi yüzde 0,7 büyüme gösterdi.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 15:38

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2026 16:31

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi, 2025'in son çeyreğinde beklentilerin altında büyüme kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, ekim-aralık dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisinin ikinci tahminlerini açıkladı.

Buna göre ülke ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,7 büyüdü. Geçen ay yayımlanan öncü verilerde söz konusu döneme ilişkin büyüme oranı yüzde 1,4 olarak tahmin edilmişti.

YILIN GENELİNDE BÜYÜME YÜZDE 2,1

ABD ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralırken, ikinci çeyrekte yüzde 3,8, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,4 büyüme kaydetmişti. Ekonominin 2025 yılı genelindeki büyüme oranı ise yüzde 2,1 olarak hesaplandı.

Büyüme performansında bir önceki yıla kıyasla yavaşlama dikkat çekti. ABD ekonomisi 2024 yılında yüzde 2,8 oranında büyüme göstermişti.

REVİZYONDA İHRACAT VE HARCAMALAR ETKİLİ OLDU

Son çeyreğe ilişkin büyüme verisinin aşağı yönlü güncellenmesinde ihracat, tüketici harcamaları, kamu harcamaları ve yatırımlara yönelik verilerde yapılan aşağı yönlü revizyonlar etkili oldu.

Yılın son çeyreğinde tüketici harcamaları ve yatırımlardaki artış ekonomik büyümeye katkı sağlarken, kamu harcamaları ile ihracattaki gerileme bu artışı kısmen sınırladı. Üçüncü çeyreğe kıyasla büyüme hızındaki yavaşlamada da özellikle kamu harcamaları ve ihracattaki düşüş ile tüketim tarafındaki ivme kaybı belirleyici oldu.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE SINIRLI ARTIŞ

Öte yandan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 2,9 artış gösterdi. Söz konusu endeks bir önceki çeyrekte yüzde 2,8 artmıştı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise aynı dönemde yüzde 2,7 yükseldi. Bu gösterge üçüncü çeyrekte yüzde 2,9 artış kaydetmişti.

