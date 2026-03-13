CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi 3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor

3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor

Bitcoin, son günlerde yükseliş momentumunu güçlendirerek 72 bin doların üzerine çıktı ve yatırımcıların dikkatini çekti. Analistler, fiyatın 75 bin dolara yaklaşmasıyla birlikte piyasada volatilitenin artabileceği konusunda uyarıyor. Bu seviyede yaklaşık 3 milyar dolarlık opsiyon pozisyonu bulunuyor ve uzmanlara göre fiyat hareketlerini hızlandırabilecek kritik bir eşik oluşturuyor.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2026 15:59

Avrupa işlemleri sırasında 72 bin doları aşan Bitcoin, son 50 günün ortalama fiyatını geride bırakarak teknik olarak yükseliş sinyalleri veriyor. Analistlere göre bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, yeni alıcıların piyasaya girmesine ve fiyatın daha da yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir.

Opsiyon piyasasında ise dikkat çeken büyüklükte pozisyonlar bulunuyor. Bitcoin 75 bin dolara yaklaşırsa, piyasa yapıcıların short gamma pozisyonlarını dengelemek için alım yapmaları gerekebilir. Bu durum, fiyat hareketlerini daha hızlı ve dalgalı hale getirebilir ve olası yükselişi hızlandırabilir.

MAKROEKONOMİK RİSKLER VE KÜRESEL PİYASALARDAN SİNYALLER

Uzmanlar, Bitcoin'in yükselişinin küresel ekonomik gelişmelerle sınırlanabileceğini belirtiyor. Etrol ve dolar fiyatlarındaki artış ile Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerindeki düşüşler risk iştahını azaltıyor. ABD tahvilleri piyasasında yaşanan oynaklık, MOVE endeksi ile ölçülen volatiliteyi yüzde 21'den fazla artırarak 95 puana yükseltti ve Ekim 2024'ten bu yana görülen en sert günlük yükselişi kayda geçirdi.

Önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD büyüme verileri, çekirdek PCE enflasyon endeksi, kişisel harcamalar ve tüketici güveni gibi göstergeler, Bitcoin'in yönünü ve piyasa volatilitesini doğrudan etkileyebilir. Analistler, fiyat hareketlerinin hem teknik dinamiklere hem de küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini vurguluyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Palm yağında yükseliş sürüyor Palm yağında yükseliş sürüyor 13 Mart 2026 11:07
Capital Economics’ten TL uyarısı: Enerji fiyatlarındaki artış baskı oluşturabilir! Capital Economics'ten TL uyarısı: Enerji fiyatlarındaki artış baskı oluşturabilir! 13 Mart 2026 11:04
ABD ile Çin, ekonomi ve ticaret müzakerelerine Fransa’da devam edecek ABD ile Çin, ekonomi ve ticaret müzakerelerine Fransa'da devam edecek 13 Mart 2026 10:19
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Mart 2026 10:14
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 13 Mart 2026 10:13
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Mart 2026 09:53
Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde Bitcoin 70 bin doların üzerinde tutunuyor: Gözler 72 bin dolar direncinde 13 Mart 2026 09:03
ABD’den 60 ticaret ortağına ’zorla çalıştırma’ soruşturması ABD'den 60 ticaret ortağına 'zorla çalıştırma' soruşturması 13 Mart 2026 08:48
ABD’de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor ABD'de Trump tarifeleri için geçici sistem kuruluyor 13 Mart 2026 08:45
ABD’den Rus petrolünün alınmasına geçici izin ABD'den Rus petrolünün alınmasına geçici izin 13 Mart 2026 08:41
Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek Fed, bankaların sermaye gerekliliklerinde değişikliğe gidecek 13 Mart 2026 08:38
ABD’nin dış ticaret açığı Ocak’ta sert geriledi ABD’nin dış ticaret açığı Ocak'ta sert geriledi 12 Mart 2026 16:33
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.061,0500 Değişim 314,40 Son veri saati:
Düşük 12944,68 Yüksek 13259,08
Açılış
44,1965 Değişim 0,1106 Son veri saati:
Düşük 44,1052 Yüksek 44,2158
Açılış
50,7802 Değişim 0,4942 Son veri saati:
Düşük 50,5795 Yüksek 51,0737
Açılış
7.260,2040 Değişim 94,735 Son veri saati:
Düşük 7192,027 Yüksek 7286,762
Açılış
119,3104 Değişim 5,4528 Son veri saati:
Düşük 116,0299 Yüksek 121,4827
Açılış
BİST En Aktif Hisseler