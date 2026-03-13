3 milyar dolarlık kritik eşik! Bitcoin 75 bin dolara yaklaşıyor

Avrupa işlemleri sırasında 72 bin doları aşan Bitcoin, son 50 günün ortalama fiyatını geride bırakarak teknik olarak yükseliş sinyalleri veriyor. Analistlere göre bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket, yeni alıcıların piyasaya girmesine ve fiyatın daha da yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir.

Opsiyon piyasasında ise dikkat çeken büyüklükte pozisyonlar bulunuyor. Bitcoin 75 bin dolara yaklaşırsa, piyasa yapıcıların short gamma pozisyonlarını dengelemek için alım yapmaları gerekebilir. Bu durum, fiyat hareketlerini daha hızlı ve dalgalı hale getirebilir ve olası yükselişi hızlandırabilir.

MAKROEKONOMİK RİSKLER VE KÜRESEL PİYASALARDAN SİNYALLER

Uzmanlar, Bitcoin'in yükselişinin küresel ekonomik gelişmelerle sınırlanabileceğini belirtiyor. Etrol ve dolar fiyatlarındaki artış ile Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerindeki düşüşler risk iştahını azaltıyor. ABD tahvilleri piyasasında yaşanan oynaklık, MOVE endeksi ile ölçülen volatiliteyi yüzde 21'den fazla artırarak 95 puana yükseltti ve Ekim 2024'ten bu yana görülen en sert günlük yükselişi kayda geçirdi.

Önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD büyüme verileri, çekirdek PCE enflasyon endeksi, kişisel harcamalar ve tüketici güveni gibi göstergeler, Bitcoin'in yönünü ve piyasa volatilitesini doğrudan etkileyebilir. Analistler, fiyat hareketlerinin hem teknik dinamiklere hem de küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini vurguluyor.