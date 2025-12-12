Almanya'da şirket iflasları 11 yılın zirvesinde!

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), kasım ayına ilişkin iflas başvurusu verilerini açıkladı. Buna göre, kasımda iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 yükseldi.

Ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ocak-eylül dönemine ilişkin nihai verileri de duyurdu.

Söz konusu dönemde 18 bin 125 şirket iflas açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 artış dikkati çekti. Böylece iflasların sayısı son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Dokuz aylık dönemler itibarıyla en son 2014'te 18 bin 199 şirket iflas yaşamıştı.

İflaslar en çok ulaştırma ve depolama, inşaat ve konaklama sektörlerinde görüldü.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç 40,1 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 45,6 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 57 bin 824 borçlu da yılın ocak-eylül döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 arttı.

ALMANYA'DA ŞİRKET İFLASLARININ 2014'TEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Öte yandan kredilere ilişkin hizmet sağlayıcısı Creditreform tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl 23 bin 900 şirketin iflas başvurusunda bulunacağı öngörülüyor.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç 57 milyar avro düzeyinde olacak. Söz konusu borç, geçen yıl yaklaşık 59,1 milyar avroydu.

Bu yıl yaklaşık 285 bin çalışanın, şirket iflaslarından etkileneceği öngörülüyor.

Kurumsal iflasların dışında 2025 yılında 76 bin 300 borçlunun da kişisel iflas başvurusunda bulunması bekleniyor.

Söz konusu rakam, 2016'dan beri en yüksek seviye olurken, 2024'e kıyasla yüzde 6,5 artışı ifade ediyor.