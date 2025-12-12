CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının açıklandığı ve bölgede yoğun veri gündeminin takip edildiği haftanın son işlem gününde pozitif seyir izleniyor.

Oluşturma Tarihi 12 Aralık 2025 11:49

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 584,3 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 24.453 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 primle 9.750 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7 kazançla 8.139 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 44.033 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 artışla 16.998 puan seviyesinde bulunuyor.

Fed'in gelecek yıl ne ölçüde gevşeyeceğine yönelik soru işaretleri oluşurken, Bankanın federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Gelecek yıl Fed'in bir faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirimi yapılacağı tahmin edilirken, bu durum risk iştahının artmasını sağladı.

Avrupa tarafında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları öne çıktı. Bailey, BoE'nin bilançosundaki faiz oranı riskini olabildiğince azaltmak istediğini belirterek, kalan 553 milyar sterlinlik (740 milyar dolar) devlet tahvili varlıklarını büyük ölçüde eritmeyi hedefleyeceğini ima etti.

Bölgede jeopolitik gelişmeler de takip edilirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'da barışın sağlanması için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Zaharova, "Bunun farkında ne kadar çabuk olunursa, mesele o kadar hızlı çözülür." dedi.

Makro ekonomik tarafta ise Almanya'da kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 azalırken yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.

İngiltere'de ise ekim ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti. Aynı dönemde İngiltere'nin dış ticaret dengesi 4 milyar 824 milyon sterlin açık verdi.

İlginizi Çekebilir
Küresel petrol talebinde artış bekleniyor Küresel petrol talebinde artış bekleniyor 11 Aralık 2025 13:50
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Aralık 2025 13:38
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 11 Aralık 2025 12:26
Düşen depolama maliyetleri güneş enerjisini ’her an’ kullanılabilir hale getiriyor Düşen depolama maliyetleri güneş enerjisini 'her an' kullanılabilir hale getiriyor 11 Aralık 2025 12:05
Borsada milyoner yatırımcı sayısı 55 binden fazla arttı Borsada milyoner yatırımcı sayısı 55 binden fazla arttı 11 Aralık 2025 11:54
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 11 Aralık 2025 10:06
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Aralık 2025 10:04
Brent petrolün varili 61,72 dolar Brent petrolün varili 61,72 dolar 11 Aralık 2025 09:57
Piyasalar Fed sonrası dalgalı: Gözler TCMB’nin faiz kararında! Piyasalar Fed sonrası dalgalı: Gözler TCMB'nin faiz kararında! 11 Aralık 2025 09:12
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 11 Aralık 2025 09:08
İngiltere’de konut piyasası yavaşladı İngiltere'de konut piyasası yavaşladı 11 Aralık 2025 08:58
ABD’nin bütçe açığı kasım ayında geriledi ABD'nin bütçe açığı kasım ayında geriledi 11 Aralık 2025 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler