CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti

Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti

Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2025 11:55

Moskova Tahkim Mahkemesinden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya Merkez Bankasının Euroclear aleyhine 12 Aralıkta açtığı davada 18,2 trilyon ruble tazminat talep ettiği kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 12 Aralık'ta, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Rusya'nın 210 milyar avrosunun Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmediği sürece AB topraklarında kalacağını belirtti.

Rusya Merkez Bankası da aynı gün yaptığı açıklamada, AB'nin dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Aralık 2025 13:18
Almanya’da yıllık enflasyon kasımda değişmedi Almanya'da yıllık enflasyon kasımda değişmedi 12 Aralık 2025 12:47
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 12 Aralık 2025 11:49
İngiltere ekonomisi ekimde daraldı İngiltere ekonomisi ekimde daraldı 12 Aralık 2025 11:35
Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları arttı Dünyada bu yıl elektrikli araç satışları arttı 12 Aralık 2025 11:33
Çin’in hububat üretimi arttı Çin'in hububat üretimi arttı 12 Aralık 2025 11:28
Brent petrolün varili 61,58 dolar Brent petrolün varili 61,58 dolar 12 Aralık 2025 10:29
Rusya Merkez Bankası’ndan AB’ye uyarı! Dondurulmuş varlıklara karşı hukuki adım atılacak Rusya Merkez Bankası'ndan AB’ye uyarı! Dondurulmuş varlıklara karşı hukuki adım atılacak 12 Aralık 2025 10:15
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Aralık 2025 10:07
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 12 Aralık 2025 10:06
AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı 12 Aralık 2025 09:26
Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı 12 Aralık 2025 09:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler