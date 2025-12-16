CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 920 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 16:52

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 890 bin lira, en yüksek 6 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 920 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 990 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 583 milyon 237 bin 197,33 lira, işlem miktarı ise 1795,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 642 milyon 235 bin 859,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.990.000,00 4.364,00
En Düşük 5.890.000,00 4.280,00
En Yüksek 6.000.000,00 4.318,60
Kapanış 5.920.000,00 4.316,25
Ağırlıklı Ortalama 5.893.141,79 4.299,52
Toplam İşlem Hacmi (TL) 10.583.237.197,33
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.795,98
Toplam İşlem Adedi 34

İlginizi Çekebilir
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 16 Aralık 2025 09:50
AB’den içten yanmalı motor yasağında geri adım sinyali! AB'den içten yanmalı motor yasağında geri adım sinyali! 16 Aralık 2025 09:11
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 16 Aralık 2025 09:34
Piyasalar ABD açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı Piyasalar ABD açıklanacak tarım dışı istihdam verisine odaklandı 16 Aralık 2025 09:32
Fransa’da Senato’dan 2026 bütçesine onay: Gözler Meclis’teki uzlaşmada! Fransa’da Senato’dan 2026 bütçesine onay: Gözler Meclis’teki uzlaşmada! 16 Aralık 2025 08:59
ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı 16 Aralık 2025 08:53
Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde! Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde! 16 Aralık 2025 08:49
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi 15 Aralık 2025 15:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Aralık 2025 13:27
Rusya, Euroclear’dan 230 milyar dolar tazminat talep etti Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti 15 Aralık 2025 11:55
Asya borsaları satıcılı seyrediyor Asya borsaları satıcılı seyrediyor 15 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Aralık 2025 10:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler