AB'den içten yanmalı motor yasağında geri adım sinyali!

Almanya, İtalya ve otomotiv sektörünün baskıları sonucunda Komisyon'un, elektrikli olmayan araçların toplam satışların %10'una kadar pazarda kalmasına izin vermeyi değerlendirdiği ifade ediliyor.

Bu çerçevede, Tesla ve Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabette zorlanan otomobil firmalarının taleplerine kısmen yanıt verilmesi planlanıyor. CO2 nötr biyoyakıt ya da sentetik yakıtla çalışan plug-in hibrit araçlar ve menzil uzatıcı sistemlere sahip modellerin satışına devam edilebilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Değişiklik, Komisyon'un son beş yıldaki çevreci politika çizgisinden önemli bir sapma olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca Komisyon, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek için şirket araçlarına yönelik yeni tedbirler açıklamaya hazırlanıyor. Küçük elektrikli araçlara düşük vergi avantajları ve CO2 hedeflerine yönelik ekstra krediler içeren yeni bir düzenleme kategorisi de gündemde.