Avro Bölgesi ekimde dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi, ekim ayında 18,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 15:18

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 227,5 milyar avroya, ithalatı ise yüzde 5,8 düşüşle 212,8 milyar avroya geriledi. Böylece AB, söz konusu ayda 14,7 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ise ekimde ihracat, 2024'ün aynı ayına kıyasla yüzde 1 artarak 258 milyar avroya yükselirken, ithalat yüzde 3,6 azalışla 239,6 milyar avro oldu. Bu dönemde Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası 18,4 milyar avro olarak kaydedildi.

Söz konusu dönemde AB'den en fazla ithalat yapan ülkeler, 40,7 milyar avro ile ABD, 30,5 milyar avro ile İngiltere, 20 milyar avro ile İsviçre, 16,7 milyar avro ile Çin ve 9,8 milyar avro ile Türkiye olarak sıralandı.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 49,2 milyar avro ile Çin, 29,5 milyar avro ile ABD, 13,8 milyar avro ile İsviçre, 13,2 milyar avro ile İngiltere ve 9,3 milyar avro ile Türkiye oldu.

