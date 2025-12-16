CANLI BORSA
İngiltere'de genç işsizliği son 10 yılın zirvesinde

İngiltere'de genç işsizliği, iş piyasasındaki yavaşlamanın iş hayatına yeni başlayanları en sert vurmasıyla birlikte son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu durum, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın zor durumdaki İşçi Partisi hükümeti üzerinde yeni baskı oluşturuyor.

İngiltere'de yayımlanan resmi verilere göre, 16-24 yaş arası işsizlik oranı Ekim'e kadar olan üç ayda yüzde 16'ya yükseldi. Bu oran, 2015 yılının başından bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. İşveren bordro vergileri ve asgari ücretteki artışların bu yılın başlarında yürürlüğe girmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde artan işsiz genç sayısı 735.000'e ulaştı.

Learning and Work Institute CEO'su Stephen Evans, rakamların kısmen daha fazla gencin iş aramak için harekete geçmesini yansıttığını, ancak aynı zamanda birçoğunun iş bulmakta zorlandığını gösterdiğini söyledi.

