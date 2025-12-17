Japonya'da ihracat son 9 ayın en hızlı artışını kaydetti

Japonya'nın ihracatı, kasımda yılın son 9 ayındaki en hızlı artışını kaydederek yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 09:02

Japonya'nın ihracatı, Kasım ayında son dokuz ayın en güçlü artışını kaydederek yıllık bazda yüzde 6,1 yükseldi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 4,8'lik beklentisini aşarken, ekim ayındaki yüzde 3,6'lık artışın da üzerine çıktı.

İhracattaki yükselişte, Batı Avrupa'ya yapılan sevkiyatlardaki yüzde 23,6'lık artış ve Japonya'nın ikinci büyük ticaret ortağı ABD'ye ihracattaki yüzde 8,8'lik yükseliş etkili oldu. Bu, Mart ayından bu yana ABD'ye ihracatta ilk kez artış yaşandığını gösteriyor.

Otomobil ihracatı genel olarak değer bazında yüzde 4,1 düşerken, ABD'ye gönderilen otomobil sayısında yüzde 1,5'lik artış dikkat çekti. Çin ana karasına yapılan ihracat yüzde 2,4 azalırken, Hong Kong'a sevkiyat yüzde 11,4 arttı. Çin'e gıda ihracatı ise yüzde 5,9 oranında geriledi.

Kasım ayında Japonya-Çin ilişkilerinde gerilim yükseldi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a olası bir Çin müdahalesinin Japon askeri karşılığına yol açabileceğini belirtmesi, Pekin'in Japon deniz ürünlerine kısıtlama getirmesine neden oldu.

İthalat ise Kasım ayında yüzde 1,3 artarken, bu oran beklentilerin (%2,5) altında kaldı.

İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı yeni haftaya düşüşle başladı 23 Mart 2026 09:31
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı Demir cevheri fiyatları yükseldi: Kömür ve çelik ürünlerinde artış hızlandı 23 Mart 2026 09:30
Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! Morgan Stanley uyardı: Petrol 120 dolar olursa Asya ekonomileri risk altında! 23 Mart 2026 09:27
Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor Bakır fiyatları 3 ayın en dip seviyesinde! Orta Doğu krizi risk iştahını azaltıyor 23 Mart 2026 09:17
Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti Küresel bankalar Çin enflasyon beklentisini yukarı çekti 23 Mart 2026 09:17
Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor Orta Doğu krizi tahvil getirilerini yükseltti: Merkez bankaları faiz artışı için pozisyon alıyor 23 Mart 2026 09:12
Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı Piyasalar haftaya satış baskıyla başladı 23 Mart 2026 09:08
Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları Haftaya kayıpla başlayan Asya borsaları 23 Mart 2026 09:06
Çin’den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor Çin'den küresel ekonomi çağrısı: Açıklık, inovasyon ve rekabet öne çıkıyor 23 Mart 2026 07:51
Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor Çin’in ticaret fazlası küresel ekonomiye katkı sağlıyor 22 Mart 2026 13:56
İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! 22 Mart 2026 13:45
İngiltere’de Para yeme vakaları neredeyse bitti İngiltere’de “Para yeme” vakaları neredeyse bitti 22 Mart 2026 12:25
