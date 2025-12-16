Mısır'dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ve Grossi, Mısır ile UAEA arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ve İran nükleer dosyasındaki gelişmeleri görüştü.

Açıklamada, İran ile UAEA arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla güven inşa etmeye yönelik çabaların devam etmesinin ve bu işbirliğinin sürekliliği için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 2 Temmuz'da, nükleer dosyası konusunda "taraflı davrandığı" gerekçesiyle Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin askıya alındığını açıklamıştı.