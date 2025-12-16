CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Mısır'dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin

Mısır'dan çağrı: İran ve UAEA arasındaki işbirliği devam etsin

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliğinin devamı için çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 14:12

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati ile UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati ve Grossi, Mısır ile UAEA arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ve İran nükleer dosyasındaki gelişmeleri görüştü.

Açıklamada, İran ile UAEA arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla güven inşa etmeye yönelik çabaların devam etmesinin ve bu işbirliğinin sürekliliği için gerekli koşulların oluşturulmasının önemine dikkat çekildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan 2 Temmuz'da, nükleer dosyası konusunda "taraflı davrandığı" gerekçesiyle Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinin askıya alındığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi 15 Aralık 2025 15:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Aralık 2025 13:27
Rusya, Euroclear’dan 230 milyar dolar tazminat talep etti Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti 15 Aralık 2025 11:55
Asya borsaları satıcılı seyrediyor Asya borsaları satıcılı seyrediyor 15 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Aralık 2025 10:02
Brent petrolün varili 61,23 dolar Brent petrolün varili 61,23 dolar 15 Aralık 2025 09:55
Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti 15 Aralık 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 15 Aralık 2025 09:41
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 15 Aralık 2025 09:14
İngiltere’de konut fiyatları geriledi İngiltere'de konut fiyatları geriledi 15 Aralık 2025 08:23
Çin’de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir! Çin'de yapay zeka sektörünün büyüklüğü 170 milyar doları aşabilir! 15 Aralık 2025 08:19
Kevin Hassett’ten bağımsızlık vurgusu Kevin Hassett'ten bağımsızlık vurgusu 15 Aralık 2025 08:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler