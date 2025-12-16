CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Almanya'da yatırımcı güveni beklentiyi aştı

Almanya'da yatırımcı güveni beklentiyi aştı

Alman ekonomisine ilişkin uzman görüşlerini ölçen göstergeye göre ülkede yatırımcı güveni beklentiyi aştı.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2025 14:45

Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW) tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi verileri belli oldu. ZEW Endeksi Kasım'daki 38,5 seviyesinden 38,4'lük beklentiye rağmen 45,8'e yükseldi.

ZEW cari koşullar endeksi ise eksi 81'e geriledi. Beklenti eksi 80'di. Endeks Kasım'da eksi 78,7 değerini almıştı.

ZEW Başkanı Achim Wambach, üç yıllık ekonomik durgunluğun ardından beklentilerin daha olumlu hale geldiğini ve genişleyici mali politikanın Alman ekonomisine yeni bir ivme kazandıracağının beklendiğini söyledi. Bununla birlikte, kalıcı ticaret çatışmaları, jeopolitik gerilimler ve zayıf yatırımların 2026'ya doğru reform gündeminde önemli bir yer tutması muhtemel olduğundan, "iyileşmenin kırılgan kaldığı" konusunda uyardı.

Euro Bölgesi'nde de yatırımcı güveni toparlandı. Beklenti endeksi Aralık'ta 25'ten 33,7'ye yükseldi. Bu artış, bölgenin uzun süren durgunluk dönemi sonrası güvenin yeniden tesis edildiğine işaret etti.

İlginizi Çekebilir
ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı ABD, İngiltere ile teknoloji anlaşmasını askıya aldı 16 Aralık 2025 08:53
Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde! Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde! 16 Aralık 2025 08:49
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde yüzde 0,8 yükseldi 15 Aralık 2025 15:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Aralık 2025 13:27
Rusya, Euroclear’dan 230 milyar dolar tazminat talep etti Rusya, Euroclear'dan 230 milyar dolar tazminat talep etti 15 Aralık 2025 11:55
Asya borsaları satıcılı seyrediyor Asya borsaları satıcılı seyrediyor 15 Aralık 2025 10:05
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Aralık 2025 10:02
Brent petrolün varili 61,23 dolar Brent petrolün varili 61,23 dolar 15 Aralık 2025 09:55
Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti Çin ekonomisindeki yavaşlama kasımda devam etti 15 Aralık 2025 09:53
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 15 Aralık 2025 09:41
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 15 Aralık 2025 09:14
İngiltere’de konut fiyatları geriledi İngiltere'de konut fiyatları geriledi 15 Aralık 2025 08:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler