CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de konut fiyatları geriledi

İngiltere'de konut fiyatları geriledi

İngiltere’de konutlar için talep edilen fiyatlar, yılın bu dönemi için alışılmışın üzerinde düşüş gösterdi. Emlak sitesi Rightmove, bu gerilemenin geçen ay açıklanan hükümet bütçesi öncesinde emlak piyasasında artan belirsizliğin bir yansıması olabileceğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2025 08:23

Rightmove verilerine göre yeni konutların ortalama talep fiyatları 6 Aralık'a kadar olan dört haftalık dönemde aylık bazda %1,8 düştü. Bu oran, son 10 yılın aynı dönemindeki ortalama %1,4'lük gerilemenin üzerinde gerçekleşti. Fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre ise %0,6 daha düşük seviyede.

Şirketin uzmanı Colleen Babcock, "Piyasa koşulları daha yüksek aktiviteyi destekliyor ve ekonomik ortamın daha netleşmesiyle 2026'da fiyat artışı için daha iyi bir yıl bekliyoruz. Yılın başında güçlü bir toparlanma öngörüyoruz" dedi.

Raporda, bütçe sonrası Londra'nın üst segment konut piyasasında satışlarda toparlanma işaretleri görüldüğü belirtildi. Rightmove, 2026'da konut ilan fiyatlarının yaklaşık %2 artmasını bekliyor.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 12 Aralık 2025 10:07
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 12 Aralık 2025 10:06
AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı 12 Aralık 2025 09:26
Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı Küresel piyasalarda risk iştahı toparlandı 12 Aralık 2025 09:18
Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 12 Aralık 2025 09:07
ABD Hazine Bakanlığı: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımını değiştireceğiz ABD Hazine Bakanlığı: Finansal sistemde sıkı düzenleme yaklaşımını değiştireceğiz 12 Aralık 2025 09:02
ECB’den küçük bankalar için daha basit kural önerisi ECB'den küçük bankalar için daha basit kural önerisi 11 Aralık 2025 17:12
Çin’den ’ekonomide dış kaynaklı zorluklara karşı iç talebi güçlendirme’ mesajı Çin'den 'ekonomide dış kaynaklı zorluklara karşı iç talebi güçlendirme' mesajı 11 Aralık 2025 16:26
OPEC’in ham petrol üretimi kasımda azaldı OPEC'in ham petrol üretimi kasımda azaldı 11 Aralık 2025 16:10
Almanya’da nüfusun 2070’te 75 milyona dayanması bekleniyor Almanya'da nüfusun 2070'te 75 milyona dayanması bekleniyor 11 Aralık 2025 16:06
Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü Ifo, Almanya için büyüme beklentisini düşürdü 11 Aralık 2025 15:06
İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İsviçre Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 11 Aralık 2025 13:57
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler