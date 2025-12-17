Yeni Fed başkanı ne zaman açıklanacak?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için bir ya da iki adayla daha bu hafta görüşme yapılacağını belirtti. Bessent, Başkan Donald Trump’ın yeni Fed başkanını büyük olasılıkla ocak ayı başlarında açıklayacağını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 17 Aralık 2025 09:06

Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için bu hafta bir ya da iki adayla daha görüşme yapılmasının planlandığını, Başkan Donald Trump'ın ise yeni başkanı büyük olasılıkla ocak ayı başında açıklayacağını belirtti.

Bessent, bu sürecin tamamen Trump'ın takvimine bağlı ilerlediğini vurgulayarak, başkanın süreci "son derece dikkatli" yönettiğini söyledi. Ayrıca Trump'ın adaylara doğrudan Fed politikası, kurum yapısı, izlenecek yol haritası ve ekonomiyle ilgili görüşlerini sorduğunu kaydetti.

Açıklamanın ocak başında yapılmasının muhtemel olduğunu yineleyen Bessent, mülakata girecek isimler hakkında bilgi vermedi. Öte yandan Wall Street Journal'ın haberine göre, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Chris Waller'ın çarşamba günü başkanlık için Trump'la görüşmesi planlanıyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai ise, Trump'ın Biden dönemindeki ekonomik gelişmeleri tersine çevirecek en yetkin adayları belirlemeye kararlı olduğunu, ancak resmi açıklama gelene kadar ortaya atılan iddiaların spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi.

Bessent ayrıca, Kevin Hassett ve Kevin Warsh'ı "son derece nitelikli" olarak tanımlarken, Trump'ın da bu iki ismi en güçlü adaylar arasında gösterdiğini aktardı. Fed Başkanı Powell'ın görev süresi mayısta sona erecek. Bessent, Hassett'ın atanması halinde bağımsız davranamayacağı yönündeki eleştirileri ise reddetti.

