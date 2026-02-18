Goldman Sachs: ABD’nin stok planı bakır fiyatlarında yukarı risk oluşturabilir

Goldman Sachs, önerilen kapsamda bir stoklama yapılması durumunda 2026 yılı için tahmin edilen 300 bin tonluk küresel arz fazlasının önemli ölçüde emilebileceğini ve bakır piyasasının fazladan dengeye geçebileceğini değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, bu ayın başında otomotiv sektörünü desteklemek amacıyla "Project Vault" adı verilen kritik mineral rezerv programını duyurmuştu. Söz konusu girişim, acil durumlar için 60 günlük mineral stoğu oluşturmayı hedefliyor.

Goldman'a göre ABD ve Çin'in birlikte 60 günlük ek stok oluşturması halinde piyasada yaklaşık 1 milyon metrik tonluk ilave talep ortaya çıkabilir. Bu senaryonun bakır fiyatlarında yüzde 19'a varan yukarı yönlü risk yaratabileceği hesaplanırken, bakırın yüksek işlem hacmine sahip bir piyasa olması nedeniyle etkinin sınırlı kalabileceği de vurgulandı.

Banka ayrıca, ABD'nin kritik metaller için 60 günlük stok oluşturması halinde Project Vault bütçesinin yaklaşık yarısının yalnızca bakır ve alüminyum alımlarına ayrılmak zorunda kalabileceğini belirtti. Bununla birlikte stoklama stratejisinin tüm kritik mineralleri kapsayabileceği, ancak ağırlığın ithalat bağımlılığı yüksek ve hacmi görece küçük pazarlara — örneğin ağır nadir toprak elementlerine — verilebileceği ifade edildi.