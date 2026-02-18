Petrol fiyatları Asya işlemlerinde toparladı: İran-ABD görüşmeleri ve Kazakistan üretimi etkili

CANLI BORSA
Petrol fiyatları, önceki seansta yaklaşık yüzde 2 düşüşün ardından Asya işlemlerinde hafif yükseldi. Yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirirken, nihai bir anlaşmanın kalıcılığı konusunda temkinli duruyor.

Brent petrol varili 28 sent ya da yüzde 0,42 artışla 67,70 dolara, Batı Teksas ham petrolü ise 23 sent ya da yüzde 0,37 artışla 62,56 dolara yükseldi. Her iki petrol türü de son iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

İran ve ABD, uzun süredir süren nükleer görüşmelerde temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardı. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bunun nihai bir anlaşmanın yakın olduğuna işaret etmediğini belirtti. Analistler, diplomatik sürecin sürdürülebilirliği konusunda şüphelerini koruyor. Sugandha Sachdeva, teknik olarak petrol fiyatlarının toparlanmaya hazır olduğunu, fakat nihai anlaşmanın hâlâ uzak olduğunu ve piyasaların temkinli olduğunu vurguladı.

Eurasia Group, ABD'nin Nisan sonuna kadar İran'a askeri müdahale olasılığını yüzde 65 olarak değerlendirdi.

Buna ek olarak, Kazakistan'daki Tengiz petrol sahasında ocak ayındaki duraklamanın ardından üretimin artması, fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin haftalık stok verilerini takip edecek.

