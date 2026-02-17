Danske Bank, Fed’in faiz indirim tarihini erteledi

CANLI BORSA
Danske Bank, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi takvimini erteledi. Mart yerine haziran ayında başlaması beklenen ilk 25 baz puanlık indirim, artık haziran ve eylül olarak öngörülüyor.

Danske Bank araştırma ekibi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim takvimini güncelledi. Daha önce mart ve haziran olarak öngörülen 25'er baz puanlık iki indirim, artık haziran ve eylül aylarına kaydırıldı. Bu revizyona göre politika faizinin 2026 ve 2027 boyunca yüzde 3,00–3,25 aralığında sabit kalması bekleniyor.

Analistler, güçlü ocak ayı istihdam verilerinin kısa vadede parasal gevşeme ihtiyacını azalttığını vurguladı. Öte yandan, yaz aylarında faiz indirimlerine yeniden başlanması için bazı ekonomik gerekçelerin varlığına dikkat çektiler.

Danske Bank ekibi, soğuyan ücret artışı ve konut enflasyonunun yanı sıra özel tüketimde olası olumsuz sürprizlerin, Kevin Warsh'ın haziranda Fed başkanı olarak katılacağı ilk toplantıda faiz indirimine doğru dengeyi etkileyebileceğini belirtti.

