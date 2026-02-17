İngiltere'de işsizlik son 5 yılın zirvesinde!

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, işsizlik oranı ekonomistlerin yüzde 5,1'lik tahminini aşarak geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,2'ye yükseldi. İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England (BoE)) öncelikli izlediği göstergelerden biri olan düzenli özel sektör ücret artışı ise yüzde 3,4'e gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesine indi.

Ocak ayında bordrolu çalışan sayısı 11 bin kişi azaldı.

BoE Para Politikası Komitesi, ayın başında yapılan oylamada 5'e 4 kararla faiz oranlarını yüzde 3,75'te sabit tuttu. Piyasalar, Nisan ayına kadar çeyrek puanlık bir indirimi fiyatlamış durumda. Bu olasılık, Başkan Yardımcısı Sarah Breeden tarafından da desteklendi.

Bu hafta açıklanacak veriler, politika yapıcılar için kritik öneme sahip. İşgücü piyasası verilerinin yanı sıra Çarşamba günü Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3'e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca haftanın ilerleyen günlerinde ONS tarafından perakende satışlar ve kamu maliyesi raporları yayımlanacak.

BoE, 19 Mart'taki bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar bir dizi istihdam ve enflasyon verisini inceleyecek. Banka, son tahminlerinde işsizliğin bahar aylarında yüzde 5,3'e ulaşacağını ve 2026 büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdüğünü açıkladı. Geçen hafta yayımlanan veriler, ekonominin dördüncü çeyrekte beklentilerin altında kalarak yalnızca yüzde 0,1 büyüdüğünü gösterdi.