CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de işsizlik son 5 yılın zirvesinde!

İngiltere'de işsizlik son 5 yılın zirvesinde!

İngiltere’de işsizlik oranı son beş yılın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, iş gücü piyasasındaki zayıflama ücret artışlarını yavaşlattı ve bahar aylarında olası bir faiz indirimi için zemin hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 10:50

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, işsizlik oranı ekonomistlerin yüzde 5,1'lik tahminini aşarak geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,2'ye yükseldi. İngiltere Merkez Bankası'nın (Bank of England (BoE)) öncelikli izlediği göstergelerden biri olan düzenli özel sektör ücret artışı ise yüzde 3,4'e gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesine indi.

Ocak ayında bordrolu çalışan sayısı 11 bin kişi azaldı.

BoE Para Politikası Komitesi, ayın başında yapılan oylamada 5'e 4 kararla faiz oranlarını yüzde 3,75'te sabit tuttu. Piyasalar, Nisan ayına kadar çeyrek puanlık bir indirimi fiyatlamış durumda. Bu olasılık, Başkan Yardımcısı Sarah Breeden tarafından da desteklendi.

Bu hafta açıklanacak veriler, politika yapıcılar için kritik öneme sahip. İşgücü piyasası verilerinin yanı sıra Çarşamba günü Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3'e gerilemesi öngörülüyor. Ayrıca haftanın ilerleyen günlerinde ONS tarafından perakende satışlar ve kamu maliyesi raporları yayımlanacak.

BoE, 19 Mart'taki bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar bir dizi istihdam ve enflasyon verisini inceleyecek. Banka, son tahminlerinde işsizliğin bahar aylarında yüzde 5,3'e ulaşacağını ve 2026 büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a düşürdüğünü açıkladı. Geçen hafta yayımlanan veriler, ekonominin dördüncü çeyrekte beklentilerin altında kalarak yalnızca yüzde 0,1 büyüdüğünü gösterdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Şubat 2026 13:12
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! 16 Şubat 2026 11:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 16 Şubat 2026 10:06
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! 16 Şubat 2026 10:05
Brent petrolün varili 67,23 dolar Brent petrolün varili 67,23 dolar 16 Şubat 2026 10:00
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Şubat 2026 09:59
İngiltere’de konut fiyatları belli oldu İngiltere'de konut fiyatları belli oldu 16 Şubat 2026 09:21
Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor 16 Şubat 2026 09:19
Piyasalar haftaya tatil havasında başladı Piyasalar haftaya tatil havasında başladı 16 Şubat 2026 09:10
Goldman Sachs’dan Çin için cari fazla tahmini Goldman Sachs'dan Çin için cari fazla tahmini 16 Şubat 2026 08:52
Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi Japonya ekonomisi 2025’in dördüncü çeyreğinde sınırlı büyüme gösterdi 16 Şubat 2026 07:25
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 13 Şubat 2026 16:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.284,6000 Değişim 88,83 Son veri saati:
Düşük 14282,23 Yüksek 14371,06
Açılış
43,737 Değişim 0,0614 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7352
Açılış
51,7806 Değişim 0,0872 Son veri saati:
Düşük 51,7741 Yüksek 51,8613
Açılış
6.904,4010 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
104,8485 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler