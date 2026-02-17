CANLI BORSA
BoE faiz indirimine gidecek mi?

İngiltere işgücü piyasasında yaşanan sıkıntılar, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimine gitme olasılığını artırıyor.

17 Şubat 2026

İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü'nden Suren Thiru, işsizlik oranının 2025'in son çeyreğinde %5,2'ye yükseldiğini ve ücret artış hızının yavaşladığını aktardı. Thiru, "İngiltere işgücü piyasası, hızla artan işgücü maliyetlerinin baskısıyla parçalanmaya devam ediyor. Bu durum, firmaları işe alımları durdurmaya ve aktif işten çıkarmalara yönlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Thiru, bu eğilimlerin önümüzdeki aylarda da süreceğini ve bunun faiz indirimi olasılığını güçlendirdiğini belirtirken, işgücü piyasasındaki bozulmanın Mart ayında bir indirim için yeterli olup olmayacağının belirsiz olduğunu da ekledi.

ING Global ise işsizlik oranının yıl içinde hafif artarak %5,5'e yaklaşmasını bekliyor. Özel sektör ücret artışının şu anda %3,4 seviyesinde olduğunu ve yaz aylarına kadar %3'e gerileyeceğini öngören ING, bunun İngiltere Merkez Bankası'nın %2 enflasyon hedefine uygun ücret artışının altında kalacağını ve Covid öncesi ortalamaların gerisinde olacağını belirtti.

ING'nin raporuna göre, sürpriz bir veri gelmediği takdirde Mart ayında faiz indiriminin yüksek olasılık olarak görüldüğü ifade edildi. Haziran ayında ikinci bir indirimin de gündemde olduğu raporda, enflasyon riskleri net şekilde azalırsa BoE'nin faizleri daha da düşürebileceği vurgulandı.

