CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İş gücü verileri sterlini düşürdü

İş gücü verileri sterlini düşürdü

İngiltere iş gücü piyasasındaki yavaşlamayı ve ücret artışındaki gerilemeyi gösteren verilerin ardından sterlin değer kaybetti.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 11:28

Beklenmedik şekilde işsizlik oranı %5,1'den %5,2'ye yükselirken, primler hariç ortalama kazançlar çeyreklik bazda %4,2 artarak önceki %4,4'lük artışın altında kaldı. Kasım-Aralık döneminde ise bordrolu çalışan sayısı 6.000 kişi azaldı.

Bu veriler, faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. LSEG verilerine göre para piyasaları, Mart ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını %72 olarak fiyatlıyor.

Açıklamaların ardından sterlin 11 günün en düşük seviyesi olan 1,3549 dolara gerilerken, veri öncesinde 1,3612 dolarda bulunuyordu. Euro ise sterline karşı bir haftanın zirvesi olan 0,8730'a yükseldi; önceki seviye 0,8700'dı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Sterlin kritik haftada! Sterlin kritik haftada! 16 Şubat 2026 13:45
Tacikistan’ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu Tacikistan'ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu 16 Şubat 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Şubat 2026 13:12
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! 16 Şubat 2026 11:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 16 Şubat 2026 10:06
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! 16 Şubat 2026 10:05
Brent petrolün varili 67,23 dolar Brent petrolün varili 67,23 dolar 16 Şubat 2026 10:00
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Şubat 2026 09:59
İngiltere’de konut fiyatları belli oldu İngiltere'de konut fiyatları belli oldu 16 Şubat 2026 09:21
Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor 16 Şubat 2026 09:19
Piyasalar haftaya tatil havasında başladı Piyasalar haftaya tatil havasında başladı 16 Şubat 2026 09:10
Goldman Sachs’dan Çin için cari fazla tahmini Goldman Sachs'dan Çin için cari fazla tahmini 16 Şubat 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.333,3700 Değişim 101,78 Son veri saati:
Düşük 14269,28 Yüksek 14371,06
Açılış
43,7351 Değişim 0,0614 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7352
Açılış
51,8107 Değişim 0,0920 Son veri saati:
Düşük 51,7693 Yüksek 51,8613
Açılış
6.930,0540 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
105,8467 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler