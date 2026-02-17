İş gücü verileri sterlini düşürdü

Beklenmedik şekilde işsizlik oranı %5,1'den %5,2'ye yükselirken, primler hariç ortalama kazançlar çeyreklik bazda %4,2 artarak önceki %4,4'lük artışın altında kaldı. Kasım-Aralık döneminde ise bordrolu çalışan sayısı 6.000 kişi azaldı.

Bu veriler, faiz indirim beklentilerini güçlendirdi. LSEG verilerine göre para piyasaları, Mart ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını %72 olarak fiyatlıyor.

Açıklamaların ardından sterlin 11 günün en düşük seviyesi olan 1,3549 dolara gerilerken, veri öncesinde 1,3612 dolarda bulunuyordu. Euro ise sterline karşı bir haftanın zirvesi olan 0,8730'a yükseldi; önceki seviye 0,8700'dı.