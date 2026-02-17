Almanya’da enflasyon yeniden yükselişte!

AB uyumlu tüketici fiyat endeksi de yıllık yüzde 2,1 artarken, aylık bazda yüzde 0,1 gerileyerek öncü verileri doğruladı.

Destatis Başkanı Ruth Brand, "Yılın başında genel tüketici fiyatlarındaki artış belirginleşti. Ocak ayında gıda fiyatları önceki aylara göre daha hızlı yükseldi. Hizmet sektöründeki fiyat artışları da enflasyonu yukarı çekmeye devam etti" ifadelerini kullandı.

Gıda fiyatları Ocak ayında yıllık yüzde 2,1 artarak Aralık'taki yüzde 0,8'lik artışı geride bıraktı. Özellikle çikolata ve şekerleme ürünlerindeki yüzde 21'e varan yükseliş dikkat çekti. Et ve et ürünleri yüzde 4,9, meyve fiyatları ise yüzde 6,1 oranında arttı. Buna karşın tereyağı ve zeytinyağı gibi katı ve sıvı yağ fiyatlarında sert düşüşler görüldü.

Enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 1,7 azaldı. Elektrik fiyatlarındaki düşüş ve bazı vergi düzenlemeleri hanehalkı enerji maliyetlerini aşağı çekerken, motor yakıtları yüzde 0,5 arttı.

Enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 ile manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti.