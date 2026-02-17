Euro Bölgesi devlet tahvili getirileri geriledi

Leon Ferdinand Bost ve Uwe Hohmann, Alman devlet tahvilleri (bund) için "Desteklemeler devam ediyor, 10 yıllık getiriler artık son dönem işlem aralığının belirgin şekilde dışında" yorumunu yaptı.

Analistler, enflasyondaki yavaşlamayla birlikte faiz indirimlerinin fiyatlanmasının, başlangıçta desteğin sürmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Bugün piyasada öne çıkabilecek gelişmeler arasında Almanya ve Finlandiya tahvil ihaleleri ile Almanya ZEW ekonomik güven endeksi bulunuyor.

10 yıllık Alman Bund getirisi 1,9 baz puan gerileyerek %2,735 seviyesine indi; bu, Pazartesi günü kaydedilen 11 haftanın en düşük seviyesi olan %2,729'a yakın bir değer.