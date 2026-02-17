Bitcoin’de kritik direnç: 70 bin dolar!

Kripto para piyasasında yatırımcıların gözü, Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesinde. ActivTrades Analisti Saverio Berlinzani'ye göre, Bitcoin'in güçlü bir yükseliş trendine yeniden girebilmesi için bu kritik direncin yüksek işlem hacmiyle aşılması gerekiyor. Berlinzani, 70.000 doların piyasa için önemli bir direnç noktası haline geldiğini vurguladı.

Analistler, son fiyat düşüşlerini yapısal bir gerileme değil, kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriyor. Berlinzani, orta vadeli görünümün "nötr veya temkinli iyimser" olduğunu belirtirken, kısa vadede 65.000–66.000 dolar aralığını destek seviyesi olarak işaret etti.

Bu desteğin kırılması durumunda fiyatın 60.000 doların altına inebileceğini ve daha kalıcı düşüşlerin tetiklenebileceğini de ekledi.

Bitcoin, bu sabah önceki güne göre yüzde 0,6 kayıpla 68.428,10 dolardan işlem görüyor.