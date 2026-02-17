CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Bitcoin’de kritik direnç: 70 bin dolar!

Bitcoin’de kritik direnç: 70 bin dolar!

Bitcoin’de kritik eşik 70 bin dolar. Analist Saverio Berlinzani, yükseliş trendinin devamı için bu direncin yüksek işlem hacmiyle aşılması gerektiğini belirtti. Kısa vadede 65–66 bin dolar destek, kırılırsa fiyat 60 bin doların altına inebilir. Bitcoin sabah saatlerinde 68.428 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 11:55

Kripto para piyasasında yatırımcıların gözü, Bitcoin'in 70.000 dolar seviyesinde. ActivTrades Analisti Saverio Berlinzani'ye göre, Bitcoin'in güçlü bir yükseliş trendine yeniden girebilmesi için bu kritik direncin yüksek işlem hacmiyle aşılması gerekiyor. Berlinzani, 70.000 doların piyasa için önemli bir direnç noktası haline geldiğini vurguladı.

Analistler, son fiyat düşüşlerini yapısal bir gerileme değil, kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriyor. Berlinzani, orta vadeli görünümün "nötr veya temkinli iyimser" olduğunu belirtirken, kısa vadede 65.000–66.000 dolar aralığını destek seviyesi olarak işaret etti.

Bu desteğin kırılması durumunda fiyatın 60.000 doların altına inebileceğini ve daha kalıcı düşüşlerin tetiklenebileceğini de ekledi.

Bitcoin, bu sabah önceki güne göre yüzde 0,6 kayıpla 68.428,10 dolardan işlem görüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aralıkta daraldı Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi aralıkta daraldı 16 Şubat 2026 13:50
Sterlin kritik haftada! Sterlin kritik haftada! 16 Şubat 2026 13:45
Tacikistan’ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu Tacikistan'ın kamu borcu 3,5 milyar dolar oldu 16 Şubat 2026 13:33
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 16 Şubat 2026 13:12
Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları son 5 haftanın en düşük seviyesinde! 16 Şubat 2026 11:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 16 Şubat 2026 10:06
Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı! 16 Şubat 2026 10:05
Brent petrolün varili 67,23 dolar Brent petrolün varili 67,23 dolar 16 Şubat 2026 10:00
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Şubat 2026 09:59
İngiltere’de konut fiyatları belli oldu İngiltere'de konut fiyatları belli oldu 16 Şubat 2026 09:21
Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor Gelişmekte olan ülke para birimleri uzun süredir daha sakin seyrediyor 16 Şubat 2026 09:19
Piyasalar haftaya tatil havasında başladı Piyasalar haftaya tatil havasında başladı 16 Şubat 2026 09:10
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.315,7400 Değişim 101,78 Son veri saati:
Düşük 14269,28 Yüksek 14371,06
Açılış
43,7393 Değişim 0,0614 Son veri saati:
Düşük 43,6738 Yüksek 43,7352
Açılış
51,8396 Değişim 0,0920 Son veri saati:
Düşük 51,7693 Yüksek 51,8613
Açılış
6.917,6550 Değişim 198,416 Son veri saati:
Düşük 6832,847 Yüksek 7031,263
Açılış
105,3942 Değişim 5,8089 Son veri saati:
Düşük 102,39 Yüksek 108,1989
Açılış
BİST En Aktif Hisseler