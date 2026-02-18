CANLI BORSA
Sterlin enflasyon verisi sonrası yatay seyretti

Sterlin enflasyon verisi sonrası yatay seyretti

Sterlin, İngiltere’nin ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarının beklentilerle büyük ölçüde örtüşmesinin ardından belirgin bir yön bulamadı. Açıklanan veriler para biriminde güçlü bir dalgalanma yaratmadı.

18 Şubat 2026

Yıllık enflasyon aralık ayındaki yüzde 3,4 seviyesinden ocakta yüzde 3'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 3,2'den yüzde 3,1'e düştü; ancak bu oran ekonomistlerin yüzde 3'lük beklentisinin hafif üzerinde kaldı.

Veriler, bir gün önce açıklanan ve iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret eden istihdam göstergelerinin ardından geldi. J.P. Morgan Asset Management analisti Zara Nokes, İngiltere Merkez Bankası'nın birkaç kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapabilecek alanı bulunduğunu ifade etti.

Sterlin, güçlü dolar karşısında yüzde 0,1 gerileyerek 1,3554 seviyesine indi ve veri öncesindeki düzeylerine yakın bir seyir izledi.

