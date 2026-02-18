CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Enerji ve sanayiye büyük hamle: Japonya’dan ABD’ye 36 milyar dolarlık yatırım!

ABD ile Japonya arasında imzalanan kapsamlı ticaret anlaşmasının ilk somut adımı atıldı. Toplamda 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün başlangıcı olarak, 36 milyar dolarlık üç stratejik proje başlatıldı. Enerji, petrol ve kritik mineraller alanındaki bu yatırımların binlerce kişiye iş imkânı sağlaması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 08:14

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile yapılan anlaşma çerçevesinde verilen yatırım sözünün ilk kısmının hayata geçirildiğini duyurdu. Projeler, Texas, Ohio ve Georgia eyaletlerinde devreye alınacak.

Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mesajda, Japonya'nın ABD'ye yapacağı 550 milyar dolarlık yatırımın ilk bölümünün resmen başladığını belirtti ve şunları söyledi:
"Bu, Amerikan sanayi altyapısını güçlendirecek, yüzbinlerce yeni Amerikan işini yaratacak ve ülkemizin ekonomik ve ulusal güvenliğini benzersiz şekilde artıracak tarihi bir anlaşmanın parçasıdır."

ÜÇ EYALETTE STRATEJİK YATIRIMLAR

Projeler, Texas'ta petrol ve doğal gaz üretimi, Ohio'da enerji üretimi ve Georgia'da kritik mineraller alanında gerçekleştirilecek. Trump, bu yatırımları "muazzam" olarak nitelendirdi ve projelerin ABD'nin enerji ve stratejik üretim kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, söz konusu projelerin toplamda 36 milyar dolarlık yatırım değerine sahip olduğunu açıkladı. Lutnick, projelerin enerji üretimi, petrol ve doğalgaz ile ileri imalat alanlarında ekonomiye önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Ohio'daki enerji tesisinin 9,2 gigavat elektrik üretme kapasitesine sahip olacağı ve enerji arz güvenliğini artıracağı ifade edildi. Amerika Körfezi'nde inşa edilecek derin deniz petrol ihracat terminalinin ise yıllık 20-30 milyar dolarlık petrol ihracatına imkan sağlayacağı ve ABD'yi global enerji tedarikinde güçlü konuma getireceği bildirildi.

Georgia'daki proje kapsamında ise sentetik endüstriyel elmas üretimi artırılacak ve ABD'nin bu alandaki dışa bağımlılığı sona erecek.

Lutnick, projelerin "binlerce yüksek nitelikli Amerikan vatandaşına istihdam sağlayacağını" belirterek, Japonya'nın sermaye sağladığını, altyapının ABD'de inşa edileceğini ve ülkenin stratejik varlıklar ile sanayi kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

