Çelik ve alüminyum tarifelerine ayarlama

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, çelik ve alüminyum tarifelerinde uyumluluk amacıyla ayarlamalar yapılabileceğini ancak bu tarifelerin yürürlükte kalacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 08:17

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, katıldığı bir televizyon yayınında tarife gündemine dair soruları yanıtladı.

Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı tarifelerle başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığını değerlendirdiği davaya ilişkin Greer, "Davayı kazanırsak başarılı tarife ve ticaret politikası programımızı sürdüreceğiz. Aksi yönde bir sonuç çıkarsa, bunu mümkün olan en iyi şekilde yeniden oluşturmaya çalışacağız, böylece başkanın yaptıklarının devamlılığını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Greer, ABD'nin uyguladığı tarifeler sayesinde ülkelerin gümrük vergilerini ve ticaret engellerini kaldırdığını, ihracatın arttığını ve enflasyonun düştüğünü savunarak, tarifelerin "inanılmaz derecede başarılı" olduğunu dile getirdi.

Çelik ve alüminyum tarifeleri konusunda da konuşan Greer, ABD'nin önceki yıla göre daha fazla çelik üretimi ve teslimatı yaptığını anlattı.

Greer, çelik tarifelerinde ayarlamalar olabileceğine dair çıkan haberlere dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bazen, uyumluluk amacıyla bazı tarifelerin uygulanma şeklini ayarlamak isteyebilirsiniz. Uyumluluk için ekstra personel istihdam etmek zorunda kalan şirketlerin hikayelerini duyduk. İnsanların şirketlerini doğru bir şekilde yönetemeyecek kadar çok hesap yapmalarını istemiyoruz. Başkanın çelik ve alüminyuma yönelik tarifeleri çok başarılı oldu, hiç olmadığı kadar fazla çelik sevk edildi, yeni çelik hatları açıldı, yeni alüminyum eritme tesisleri duyuruldu. Açıkça doğru yönde ilerliyorlar. Yürürlükte kalacaklar."

