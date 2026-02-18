CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü

New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü

ABD’de New York Empire State imalat endeksi, şubat ayında sınırlı bir artış göstererek üst üste ikinci ayda genişleme sinyali verdi. Veriler, üreticilerin gelecek iş beklentilerinde belirgin bir iyileşme olduğunu ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2026 08:01

New York Fed'in açıkladığı verilere göre genel iş koşulları endeksi 7,1 seviyesinde gerçekleşti ve Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 6,2'lik beklentisinin üzerinde geldi. Ocak ayında endeks 7,7 seviyesindeydi. Sıfırın üzerindeki değerler, sektörde genişlemeye işaret ediyor.

Geleceğe yönelik göstergeler de güçlendi. Önümüzdeki altı ay için beklenen yeni siparişler, bir yılı aşkın sürenin zirvesine ulaştı; işe alım beklentileri ise 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sermaye harcaması planları da son üç yılın en hızlı artışını kaydetti.

Raporda maliyet baskılarının hafifçe arttığına dikkat çekildi. Üreticiler hem ödedikleri hem de talep ettikleri fiyatlarda yükseliş gözlemlerken, önümüzdeki aylarda maliyet artışlarının hızlanabileceğini öngörüyor.

Mevcut istihdam ve çalışma saatleri göstergeleri yükselirken, karşılanmamış siparişlerde de artış kaydedildi. Bu durum, üretim faaliyetlerinde talep kaynaklı baskının sürdüğünü gösteriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Almanya’da enflasyon yeniden yükselişte! Almanya’da enflasyon yeniden yükselişte! 17 Şubat 2026 10:38
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 17 Şubat 2026 10:04
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 17 Şubat 2026 10:04
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Şubat 2026 09:35
Piyasalar temkinli seyrediyor Piyasalar temkinli seyrediyor 17 Şubat 2026 09:07
Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50’yi aştı Rublenin dış ticaretteki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı 17 Şubat 2026 09:06
Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentileri aşabilir 17 Şubat 2026 08:56
Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu Petrolde dalgalı seyir: ABD-İran görüşmeleri etkili oldu 17 Şubat 2026 08:54
Bakır fiyatları geriledi Bakır fiyatları geriledi 17 Şubat 2026 08:50
HSBC’den altın değerlendirmesi: 2026’nın ana teması ’oynaklık’ olacak HSBC’den altın değerlendirmesi: 2026’nın ana teması 'oynaklık' olacak 17 Şubat 2026 08:46
Citi’den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir Citi'den petrol tahmini: Yaz aylarında düşebilir 17 Şubat 2026 08:42
AB, euronun küresel rolünü güçlendirmek istiyor AB, euronun küresel rolünü güçlendirmek istiyor 17 Şubat 2026 08:38
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.227,2900 Değişim 181,98 Son veri saati:
Düşük 14227,29 Yüksek 14409,27
Açılış
43,7489 Değişim 0,0457 Son veri saati:
Düşük 43,71 Yüksek 43,7557
Açılış
51,8657 Değişim 0,0778 Son veri saati:
Düşük 51,8253 Yüksek 51,9031
Açılış
6.938,8280 Değişim 117,035 Son veri saati:
Düşük 6826,674 Yüksek 6943,709
Açılış
106,4028 Değişim 4,6478 Son veri saati:
Düşük 101,7821 Yüksek 106,4299
Açılış
BİST En Aktif Hisseler