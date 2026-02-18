New York Empire State imalat endeksi şubat ayında büyümeyi sürdürdü

New York Fed'in açıkladığı verilere göre genel iş koşulları endeksi 7,1 seviyesinde gerçekleşti ve Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin 6,2'lik beklentisinin üzerinde geldi. Ocak ayında endeks 7,7 seviyesindeydi. Sıfırın üzerindeki değerler, sektörde genişlemeye işaret ediyor.

Geleceğe yönelik göstergeler de güçlendi. Önümüzdeki altı ay için beklenen yeni siparişler, bir yılı aşkın sürenin zirvesine ulaştı; işe alım beklentileri ise 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sermaye harcaması planları da son üç yılın en hızlı artışını kaydetti.

Raporda maliyet baskılarının hafifçe arttığına dikkat çekildi. Üreticiler hem ödedikleri hem de talep ettikleri fiyatlarda yükseliş gözlemlerken, önümüzdeki aylarda maliyet artışlarının hızlanabileceğini öngörüyor.

Mevcut istihdam ve çalışma saatleri göstergeleri yükselirken, karşılanmamış siparişlerde de artış kaydedildi. Bu durum, üretim faaliyetlerinde talep kaynaklı baskının sürdüğünü gösteriyor.