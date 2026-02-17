Japonya’nın tahvil ihracında yüzde 28 artış bekleniyor

Japonya'nın yıllık devlet tahvili ihracının, artan borçlanma maliyetleri nedeniyle 2029 mali yılında yüzde 28 artarak 38 trilyon yene (248 milyar dolar) ulaşması öngörülüyor. Bu rakam, 2026 mali yılındaki 29,6 trilyon yen seviyesinin oldukça üzerinde bulunuyor.

Artışın temel nedeni, kamu harcamalarının vergi gelirlerini aşmaya devam etmesi olarak gösteriliyor.

Japonya Maliye Bakanlığı tahminlerine göre, enflasyon ve güçlü şirket karları nominal vergi gelirlerini yükseltse de, hızla yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik harcamalarını artırması ve yükselen faiz oranlarının borç servis maliyetlerini yukarı çekmesi bütçe üzerindeki baskıyı büyütüyor.

Borç servis giderlerinin 2029 mali yılında 40,3 trilyon yene ulaşması, 2026'daki 31,3 trilyon yene kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor ve toplam harcamaların yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor.

Uzmanlar, faiz oranları sabit kalsa dahi geçmişte düşük faizle ihraç edilen tahvillerin daha yüksek faizle yenilenmesinin borç servis yükünü artırmaya devam edeceğine dikkat çekiyor. Bu durum, Başbakan Sanae Takaichi'nin vergi indirimlerini yeni borçlanmaya gitmeden finanse etme vaadini zorlaştırıyor.