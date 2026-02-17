ABD’de özel sektör istihdamı üç haftadır hızlanıyor

ABD'de özel sektör istihdamındaki artış eğilimi güçlenmeye devam ediyor. ADP tarafından yayımlanan Ulusal İstihdam Raporu'na (NER) haftalık güncelleme sunan NER Pulse verileri, 31 Ocak 2026'da sona eren dört haftalık süreçte haftalık ortalama 10.250 yeni istihdam yaratıldığını ortaya koydu.

Böylece istihdam artışı üst üste üçüncü haftada da hız kazandı. Dört haftalık ortalama artış 24 Ocak haftasında 7.750, 17 Ocak haftasında ise 5.500 seviyesinde gerçekleşmişti. Verilerin öncü gösterge niteliği taşıdığı ve yeni bilgiler ışığında güncellenebileceği ifade edildi.